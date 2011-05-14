امکان ثبت کرامات حضرت عبدالعظیم(ع) برای زائران فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، زائران و مجاوران آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) می توانند کرامات سیدالکریم را در پایگاه اینترنتی آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم(ع) ثبت کنند.

این بخش در لینک "حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام" در پایگاه اینترنتی آستان مقدّس ایجاد شده است و افرادی که تمایل داشته باشند تجربیات و شواهد خود را از کرامات حضرت سیدالکریم علیه السّلام بیان کنند، می توانند با استفاده از این بخش به بیان مشاهدات خود بپردازند.

در ابتدای صفحه مربوط به بخش "ثبت کرامات" ضمن تمسّک به آیه شریفه "ای اهل ایمان از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید" نوشته شده است: "لطفا چنانچه کرامت خاصی از محدث والامقام حضرت عبد العظیم(ع) یا امامزادگان مجاور آن حضرت مشاهده نموده اید در صورت تمایل، مراتب را با در نظر گرفتن مسئولیت الهی خویش به طور دقیق و مستند مرقوم فرمائید تا در دفتر کرامات آن حضرت ثبت شود".

همچنین کاربران در بخش دیگر نوار اصلی این لینک می توانند، کرامات متعددی از حضرت عبدالعظیم(ع) را که از اهالی شهرری و سایر منابع معتبر نقل شده است، مطالعه کنند.