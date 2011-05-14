کارگروه چاپ و نشر قرآن در وزارت ارشاد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش ناشران و خطاطان قرآن کریم عصر امروز شنبه 24 اردیبهشت با حضور مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، احمد حاجی شریف، معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن، یوسف افراش سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، ناصر بابامحمدی، مدیر چاپخانه بزرگ قرآن کریم و مجید فدایی منش کاتب قرآن کریم، در سرای اهل قلم واقع در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

افراش در این مراسم گفت: وظیفه صیانت از کلام الله مجید، موضوعی است که همه اقشار جامعه باید در آن ایفای نقش کنند. ناشران، چاپخانه داران، خطاطان، صحافان، هنرمندان و مردم باید در این امر مشارکت داشته باشند تا قرآن هایی که در جامعه منتشر می شود، بدون اشکال و ایراد باشد.

وی افزود: بخشی از مشکلات موجود در این عرصه به چاپخانه ها باز می گردد که قرآن هایی را چاپ می کنند که از نظر مجوز چاپ مشکل دارند. برخی از قرآن ها مجوز چاپ را اخذ کرده اند، اما زمان زیادی از زمان اعتبار مجوزشان می گذرد و برخی از چاپخانه ها به این مساله توجه ندارند. در نتیجه اقدام به چاپ بدون مجوز این قرآن ها می کنند. موضوع بعدی امحای باطلات است. چاپخانه داران باید در زمینه امحای باطلاتی چون کاغذ و فیلم‌های چاپی دقت بیشتری داشته باشند.

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد ادامه داد: اخیرا کارگروهی در حوزه چاپ و نشر قرآن در وزارت ارشاد تشکیل شده است که بعد از نمایشگاه اولین جلسه آن برگزار می شود. امیدواریم بعد از برگزاری این جلسه و دیگر جلسات این کارگروه شاهد تعاملات بیشتر ارشاد و سازمان دارالقرآن کریم باشیم. به نظرم عدم هماهنگی ارشاد و سازمان دارالقرآن کریم باعث شد تا عده ای در زمینه چاپ و نشر قرآن سوء استفاده هایی بکنند.

در ادامه این برنامه قره شیخلو، حاجی شریف، بابامحمدی و فدایی منش به بیان سخنانی درباره آسیب شناسی و بررسی چاپ، خطاطی و دیگر مسائل موجود در عرصه انتشار قرآن کریم پرداختند.