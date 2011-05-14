استاندار کردستان به صورت سرزده از شهرستان بانه بازدید کرد

فرماندار شهرستان بانه در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: استاندار کردستان صبح شنبه و در سفری سرزده وارد شهرستان بانه شد و ضمن دیدار با اقشار مختلف مردم از پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در دست ساخت در این شهرستان بازدید کرد.

مسعود منصوری بیان داشت: علیرضا شهبازی با همراهی جمعی از مسئولان شهرستان بانه از مراحل پیشرفت پروژه مسکن مهر این شهر بازدید کرد و در محل پروژه ضمن تشکیل جلسه بر رفع نیازها و کمبودها در جهت تسریع در ساخت و بهره برداری از مسکن مهر تاکید کرد.

وی بازدید از کارخانه لبنیات، بازارچه صنعت گران، هتل چهار ستاره لاله و سد بزرگ عباس آباد را از جمله دیگر برنامه های سفر سر زده استاندار کردستان به شهرستان بانه عنوان کرد و افزود: علیرضا شهبازی از نزدیک به بررسی مسائل پرداخت و بر پیگیری موانع پیش روی این پروژه ها تاکید کرد.

فرماندار شهرستان بانه همچنین از تشکیل جلسه شورای اداری با حضور مسئولان این شهرستان و دیدار از پروژه های عمران شهری به عنوان دیگر برنامه های سفر یک روزه و سرزده استاندار کردستان به شهرستان بانه خبر داد.