یکهزار نفر مبتلا به تالاسمی در هرمزگان/ کاهش متولدین ماژور

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به آمار یک هزار و 455 موردمبتلایان به بیماری تالاسمی در استان هرمزگان گفت: بیماری تالاسمی یکی از بیماریهای شایع در استان است که دانشگاه علوم پزشکی برنامه مدون و راهبردی برای پیشگیری از بروز این بیماری در استان دارد.

وی افزود: امروزه مشاوره قبل از ازدواج در خانواده ها پذیرفته شده و از اهمیت خاصی در بین مردم برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نا آگاهی برخی خانواده ها از بیماری تالاسمی را موجب بروز این بیماری در استان دانست و خاطرنشان کرد: رسانه ها در پیشگیری از بیماری تالاسمی نقش موثری در فرهنگسازی واطلاع رسانی دارند.

وی از کاهش متولدین بیماری ماژور در استان هرمزگان خبر داد و یاد آور شد: در سال 88 آمار متولین ماژور 10 مورد بوده است که در سال 89 خوشبختانه به دو مورد رسید که با برنامه ریزی و تجهیز آزمایشگاه تشخیص پیش از تولد این آمار به صفر می رسد.

شکاری انجام مشاوره قبل از ازدواج و حین بارداری از موارد پیشگیری بروز بیماری تالاسمی دانست و افزود: از اهداف دانشگاه علوم پزشکی جلوگیری از تولد بیمار تالاسمی در استان است که این امر با توجه به پتانسیلهای موجود محقق خواهد شد.