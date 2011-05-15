  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

شکاری خبر داد:

یکهزار نفر مبتلا به تالاسمی در هرمزگان/ کاهش متولدین ماژور

یکهزار نفر مبتلا به تالاسمی در هرمزگان/ کاهش متولدین ماژور

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در حال حاضر یک هزار و 455 مبتلا به تالاسمی در سطح این استان شناسایی شده و تحت مراقبت هستند.

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به آمار یک هزار و 455 موردمبتلایان به بیماری تالاسمی در استان هرمزگان  گفت: بیماری تالاسمی یکی از بیماریهای شایع در استان است که دانشگاه علوم پزشکی برنامه مدون  و راهبردی برای پیشگیری از بروز این بیماری در استان دارد.

وی افزود: امروزه مشاوره قبل از ازدواج در خانواده ها پذیرفته شده و از اهمیت خاصی در بین مردم برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نا آگاهی برخی خانواده ها از بیماری تالاسمی را موجب بروز این بیماری در استان دانست و خاطرنشان کرد: رسانه ها در پیشگیری از بیماری تالاسمی نقش موثری در فرهنگسازی واطلاع رسانی دارند.

وی از کاهش متولدین بیماری ماژور در استان هرمزگان خبر داد و یاد آور شد: در سال 88  آمار متولین ماژور 10 مورد بوده است  که در سال 89 خوشبختانه به دو مورد رسید که با برنامه ریزی و تجهیز آزمایشگاه تشخیص پیش از تولد این آمار به صفر می رسد.

شکاری انجام مشاوره قبل از ازدواج و حین بارداری از موارد پیشگیری بروز بیماری تالاسمی دانست و افزود: از اهداف دانشگاه علوم پزشکی جلوگیری از تولد بیمار تالاسمی در استان است که این امر با توجه به پتانسیلهای موجود محقق خواهد شد.

کد مطلب 1311396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها