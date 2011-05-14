نمایشگاه خوشنویسی در البرز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه انفرادی خوشنویسی بعد از ظهر شنبه در نگارخانه فجر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثاری از "رحمت الله فلاح" به نمایش درآمده ضمن اینکه این هنرمند 40 اثر از بهترین کارهای خود را در قالب تابلو به نمایش درآورده است.



این نمایشگاه تا دوم خردادماه سال جاری برای بازدید علاقمندان دایر است ضمن اینکه بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد خواهد بود.

آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه از اشعار بزرگان شعر و ادب ایران است که به شیوه های مختلف در قالب نستعلیق و شکسته نستعلیق به نگارش درآمده است.

