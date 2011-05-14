دو قاچاقچی در قزوین اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام صادقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهارداشت: این دو قاچاقچی که از افراد باسابقه در فروش و توزیع مواد مخدر بشمار می روند به اعدام محکوم شدند و پس از تائید حکم آنها در مراجع قضایی صبح امروز در ندامتگاه مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شدند.

وی افزود: این افراد ح. م 38 ساله به علت همراه داشتن170 کیلو تریاک و فروش70 کیلو تریاک و مواد افیونی و ر. ح 40 ساله است که به دلیل حمل و فروش150 کیلو گرم تریاک و50 گرم حشیش به اعدام محکوم شدند.

وی گفت: حکم این دو نفر که از سر شبکه های توزیع مواد مخدر در استانهای قزوین و گیلان بودند به اتهام نگهداری، توزیع و فروش مواد مخدر امروز پیش از طلوع آفتاب در زندان چوبیندر قزوین اجرا شد.

صادقی افزود: این دونفر سابقه فروش مشروبات الکلی را نیز دارند و به توزیع600 کیلوگرم هروئین و80 کیلوگرم تریاک نیز اعتراف کردند.

صدور حکم 40 قاچاقچی مواد مخدر در استان

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور کیفر خواست40 قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر در استان خبرداد و اظهارداشت: با جدیدت و تشدید مبارزه با سوداگران مرگ تاکنون حکم اعدام 40 قاچاقچی صادرشده که حکم 20 تن درشعبه اجرای احکام است که بقیه نیز با تائید دیوان عالی قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

قاطعیت دستگاه قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر

دادستان قزوین تصریح کرد: از آنجا که پدیده اعتیاد مشکلات متعدد اجتماعی را در جامعه دامن می زند لذا دستگاه قضایی با شدت تمام در صدد برخورد قاطعانه با فروشندگان و سوداگران مرگ است و در این زمینه هیچ مدارا نخواهد کرد و سیاست قوه قضائیه شدت عمل با این افراد است.

حجت الاسلام صادقی یادآورشد: خوشبختانه برخوردهای شدید قضایی با سوداگران مرگ موجب کاهش فعالیت این افراد شده و امیدواریم با تشدید مبارزه با ناامن کنندگان فضای آرامش جامعه به کاهش ناهنجاریها کمک شود.

ورود 9 هزار و 729 فقره پرونده مواد مخدر به دادگستری

این مسئول افزود: در سال گذشته 9 هزار و 729 فقره پرونده در زمینه مواد مخدر در دادسرای قزوین تشکیل شد که این میزان حدود 20 درصد پرونده های وارده به دادگستری استان را تشکیل می دهد.

وی گفت: در سال 88 تعداد پرونده ها چهار هزار و259 فقره بود که این تعداد در سال گذشته 128 درصد رشد داشته است.

کشف 40 باند مواد مخدر در استان

حجت الاسلام صادقی اظهارداشت: در سال گذشته 40 باند قاچاق مواد مخدر در استان شناسایی و مجازات شدند و امیدواریم با قاطعیت دستگاه قضایی و اعدام سرکردگان فروش و نگهداری مواد مخدر این پدیده کنترل شود.

وی با اعلام این مطلب که اکثر قاچاقچیان و بزهکاران غیربومی هستند گفت: تردید نکنید که برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی سوداگران مرگ را در ادامه فعالیت با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

این قاضی دادگستری اضافه کرد: مهمترین وظیفه جامعه برون رفت از معضل اعتیاد است و در همین راستا راه اندازی مراکز ترک اعتیاد ضروری و مهم است که باید توسط خیرین و کارشناسان پیگیری شود.

وی تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را نگران کننده دانست و یادآورشد: این پدیده جدید بسیار زیان آور و کشنده است و لزوم جدیت محاکم قضایی با سوداگران مواد افیونی را دوچندان می کند.

صادقی نیارکی از والدین خواست با مراقبت و نظارت جدی بر رفتار و کردار فرزندان خود از به دام افتادن جوانان در معضل اعتیاد جلوگیری کنند.