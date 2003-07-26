دو فيلم با 30 سالن سينما



نمايي از فيلم ديوانه از قفس پريد



به گزارش خبرنگار هنري مهر فيلم " هفت ترانه " ساخته بهمن زرين پوراز فيلم هاي تازه اكران شده و فيلم " عروس خوش قدم " از جمله فيلم هاي اكران گذشته است كه با فروش چشمگير خود توانسته سينماهاي خود را افزايش دهد .

پس از اين دوفيلم ، " ديوانه از قفس پريد" كه همزمان با " هفت ترانه " از چهار شنبه گذشته اكران شد با 13 سالن در مقام سوم قراردارد .

همچنين " فيلم فرش باد " با 6 سالن سينما و " عطش " با 4 سالن سينما بيشترين سالن ها را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان باتوجه به ضابطه حفظ كف فروش براي تداوم اكران فيلم ، باقي ماندن فيلم " عطش " با فروش نه چندان مناسب آن هم با 4 سالن سينما قابل توجه است .