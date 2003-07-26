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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۵۰

"عروس خوش قدم" ، "هفت ترانه"

دو فيلم با 30 سالن سينما

دو فيلم با 30 سالن سينما

فيلم" هفت ترانه" و " عروس خوش قدم " هريك با در اختيار داشتن 15 سالن بيشترين امكان نمايشي را در اختيار دارند .

 
نمايي از فيلم ديوانه از قفس پريد

به گزارش خبرنگار هنري مهر فيلم " هفت ترانه " ساخته بهمن زرين پوراز فيلم هاي تازه اكران شده و فيلم " عروس خوش قدم " از جمله فيلم هاي اكران گذشته است كه با فروش چشمگير خود توانسته سينماهاي خود را افزايش دهد .
  پس از اين دوفيلم ، " ديوانه از قفس پريد" كه همزمان با " هفت ترانه " از چهار شنبه گذشته اكران شد  با 13 سالن در مقام سوم قراردارد .
همچنين " فيلم فرش باد " با 6 سالن سينما و " عطش " با 4 سالن سينما بيشترين سالن ها را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان باتوجه به ضابطه حفظ  كف فروش براي تداوم اكران فيلم ، باقي ماندن فيلم " عطش " با فروش نه چندان مناسب آن هم با 4 سالن سينما قابل توجه است .

کد مطلب 13114

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