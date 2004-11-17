مزدوران اسرائيلي بذر جنگهاي داخلي را در ساحل عاج مي پاشند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آژانس يهود، رسانه هاي فرانسوي در روزهاي گذشته مزدوران اسراييلي را به جاسوسي و خرابكاري متهم مي كنند كه در صدد برهم زدن نظم در ساحل عاج مي باشند.

تلويزيون TF1 فرانسه رژيم صهيونيستي را متهم كرد كه از طريق هواپيماهاي ملخي و با استفاده از جاسوسان خود در ساحل عاج اقدام به برهم زدن و آشفته كردن آن كشور مي كند.

اين در حاليست كه منابع امنيتي اسرائيل گزارش اين شبكه تلويزيوني را رد كرده و ليكن تائيد كردند كه اسرائيل به ساحل عاج هواپيماهاي بدون سرنشين(UAV) ارسال كرده كه ممكن است اين تجهيزات عليه نيروهاي فرانسوي بكار گرفته شده باشد.

به گزارش منابع اسرائيلي سيستمهاي UAV بعد از آنكه فروش اين نوع هواپيماها در تقاضا نامه پاريس به حالت تعليق در آمد انجام شد.

همچنين روزنامه لوموند يكي از روزنامه هاي معروف فرانسه نيز اسرائيل را متهم كرد كه دوجين از مزدورانش يك محفل جاسوسي و اطلاعاتي را براي نظاميان ساحل عاج اداره مي كنند.

لازم به ذكر است كه ساحل عاج كشوري است با 17 ميليون و 327 هزار و 274 نفر جمعيت و322 هزار و 460 كيلومتر وسعت در منطقه اي در غرب آفريقاي سياه بين اقيانوس اطلس شمالي، در همسايگي غنا، ليبريا،مالي ، بوركينافاسو و گينه قرار دارد.

اين كشور به لحاظ دارا بودن منابعي غني همچون نفت، گاز طبيعي، منگنز، سنگ آهن، كوبالت، بوكسيت، مس و برق آبي مورد توجه قدرتهاي بزرگ مي باشد.همچنين اين كشور داراي منابعي غني از الماس مي باشد كه بهمين منظور مورد توجه خاص رژيم صهيونيستي مي باشد.

لازم به ذكر است كه رژيم اسرائيل در خاورميانه داراي بزرگترين صنايع تراش الماس مي باشد و اين صنعت حيات خود را تنها و تنها مديون آشوبها و جنگهاي قومي و قبيله اي در قاره آفريقابعنوان منشاء الماس مي باشد كه اين اقدام با حمايت اسرائيل و الماس فروشهاي يهودي بندر الماس اروپا يعني بندر آنتورپ در بلژيك عملي مي گردد.