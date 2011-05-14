الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند سفیدی - دبیر سمینار در این باره اظهار داشت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و با عنایت به اینکه یکی از آمال جامعه روابط عمومی کشور تدوین الگوی اسلامی روابط عمومی است، 26 اردیبهشت ماه سمینار بررسی الگوی اسلامی - ایرانی روابط عمومی در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

وی افزود: در این سمینار که با مشارکت و همراهی دفاتر روابط عمومی و نهادهای مختلف کشور برگزار می شود درنظر است با ارائه 7 مقاله تخصصی و چند سخنرانی، گام بلندی را برای تدوین الگوی روابط عمومی اسلامی - ایرانی برداریم و پس از سمینار با تشکیل چهار کارگروه، به سمت تدوین الگو گام برداریم.

سفیدی با بیان اینکه در این سمینار مدیران و کارشناسان روابط عمومی بیش از 50 سازمان حضور خواهند داشت، اظهار داشت: دکتر محسنیان راد، دکتر ساروخانی، دکتر میرسپاسی، دکتر فرهنگی و دکتر زورق و تعدادی افراد برجسته مدیریتی در این سمینار سخنرانی خواهند کرد.