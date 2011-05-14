۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۱۶

برنامه صندوق تامین‌اجتماعی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شد

مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی گفت: برنامه عملیاتی صندوق تأمین‌اجتماعی براساس اسناد بالادستی تدوین و مأموریتهای هر حوزه مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت ‌الله حافظی در همایش تدوین برنامه عملیاتی استانها، محور اصلی تحولات در صندوق تامین‌اجتماعی را حوزه فن‌آوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: با فراهم‌شدن زیرساختهای لازم در حوزه فن‌آوری اطلاعات که تا اواسط سال جاری انجام می‌شود، روند خدمت‌رسانی و فعالیت واحدهای مختلف متحول می‌شود و این تحولات منجر به ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان و رضایت‌خاطر آنان خواهد شد.

وی، فعالیت براساس برنامه را زمینه‌ ساز رفع بسیاری از مشکلات ارزیابی کرد و گفت: برنامه عملیاتی براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود، بنابراین مدیران و کارکنان واحدهای مختلف در جریان وظایف قانونی خود قرار می‌گیرند.

حافظی همچنین مشخص شدن نقاط قوت و ضعف را از دیگر مزایای برنامه‌ ریزی برشمرد و افزود:‌ موارد مغفول مانده و نقاط ضعف سیستم به راحتی مشخص می‌شود و می‌توان نسبت به رفع مشکل اقدام کرد.

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی در ادامه با اشاره به تصویب ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار و تأثیر این ادغام بر فعالیت صندوق تأمین‌اجتماعی گفت: تامین‌اجتماعی دارای سه‌حوزه فعالیت بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی است که این سه حوزه در ارتباط با یکدیگر هستند و به صورت یک بدنه واحد عمل می‌کنند که با حفظ این انسجام در ساختار جدید، خدمت‌رسانی صندوق تامین‌اجتماعی بدون هیچگونه مانعی تداوم خواهد داشت.

کد خبر 1311404

