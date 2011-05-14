به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی در همایش تدوین برنامه عملیاتی استانها، محور اصلی تحولات در صندوق تامیناجتماعی را حوزه فنآوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: با فراهمشدن زیرساختهای لازم در حوزه فنآوری اطلاعات که تا اواسط سال جاری انجام میشود، روند خدمترسانی و فعالیت واحدهای مختلف متحول میشود و این تحولات منجر به ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان و رضایتخاطر آنان خواهد شد.
وی، فعالیت براساس برنامه را زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات ارزیابی کرد و گفت: برنامه عملیاتی براساس اسناد بالادستی تدوین میشود، بنابراین مدیران و کارکنان واحدهای مختلف در جریان وظایف قانونی خود قرار میگیرند.
حافظی همچنین مشخص شدن نقاط قوت و ضعف را از دیگر مزایای برنامه ریزی برشمرد و افزود: موارد مغفول مانده و نقاط ضعف سیستم به راحتی مشخص میشود و میتوان نسبت به رفع مشکل اقدام کرد.
مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی در ادامه با اشاره به تصویب ادغام وزارتخانههای رفاه و کار و تأثیر این ادغام بر فعالیت صندوق تأمیناجتماعی گفت: تامیناجتماعی دارای سهحوزه فعالیت بیمهای، درمانی و اقتصادی است که این سه حوزه در ارتباط با یکدیگر هستند و به صورت یک بدنه واحد عمل میکنند که با حفظ این انسجام در ساختار جدید، خدمترسانی صندوق تامیناجتماعی بدون هیچگونه مانعی تداوم خواهد داشت.
