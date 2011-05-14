جشن پایان بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب در انتظار وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس نمایشگاه کتاب و تنی چند از مدیران و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه خواهد بود.

قرار است ناشران برگزیده سال 89 در دو گروه سنی بزرگسال و کودک و نوجوان و به تفکیک ناشران تهران و شهرستانی، اعم از خصوصی و دولتی در این مراسم معرفی شوند. اعلام اسامی غرفه‌های برتر نمایشگاه بیست و چهارم نیز از دیگر برنامه‌های مراسم اختتامیه است.

پخش کلیپ 7 دقیقه‌ای از حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارائه گزارش مسئولان از دیگر برنامه‌های آئین پایانی بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب خواهد بود.

طبق اعلام برگزارکنندگان نمایشگاه، برای اولین بار در آئین اختتامیه از 4 تشکل حوزه نشر شامل انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، انجمن ناشران دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی و اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا) که نقشی موثر در برگزاری بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران داشته اند، با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

مراسم پایانی نمایشگاه کتاب در حالی برگزار می‌شود که اسامی ناشران برتر سال 89، روزهای گذشته از سوی خبرگزاری مهر اعلام شده بود. براساس این خبر، قرار است امروز انتشارات امیرکبیر و سوره مهر، هر دو از مؤسسات انتشاراتی سازمان تبلیغات اسلامی، مشترکاً جایزه بهترین ناشر عمومی در بخش دولتی را از آن خود کنند.

طبق اخبار رسیده، قرار است انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به عنوان بهترین ناشر این حوزه در بخش ناشران دولتی معرفی شود.

مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب در نیم طبقه مصلی از دقایقی دیگر آغاز می‌شود.