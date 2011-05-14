ظرفیت تولید فولاد در آذربایجان غربی به 7.7 میلیون تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شماره سه ارومیه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون 9 واحد تولید فولاد در استان در دست احداث بوده که بتدریج با بهره برداری از آنها تا سه سال آینده، ظرفیت تولید فولاد استان هفت میلیون و 700 هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه این طرحهای تولید فولاد با سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی در شهرستانهای استان در حال احداث هستند، بیان داشت: با بهره برداری از این واحدهای تولیدی صنعتی برای بیش از شش هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

استاندار آذربایجان غربی با حضور در کارخانه فولاد ارومیه از بخش های مختلف "ریختگری ذوب و شکل گیری" این واحد تولیدی بعنوان تنها کارخانه تولید فولاد آلیاژی در مقطع گرد در خاورمیانه بازدید کرد.

وی در گفتگو با مسئولان واحد تولیدی فولاد ارومیه بر جذب سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر در این زمینه تاکید کرد و گفت: علاوه بر تامین اعتبارات لازم از طریق بانکها باید بر جذب مشارکت و سرمایه گذار داخلی و خارجی در بخش فولاد استان توجه ویژه ای شود.

کارخانه تولید فولاد ارومیه با زیر بنای بالغ بر 223 هکتار، تولید کننده فولاد آلیاژی و فولاد ساختمانی در آذربایجان غربی است .

استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه از کارخانه تولید کیک و کلوچه سی گل بازدید و با تاکید بر استفاده از تمام فضای موجود در کارخانه و تامین مواد اولیه تولیدات از استان، گفت: باید علاوه بر استفاده از تمام ظرفیت های موجود در این واحد تولیدی بر صادرات این محصول و شرکت در نمایشگاه های مختلف برای معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی نیز باید توجه ویژه ای شود.

واحد تولیدی کیک و کلوچه سی گل با تولید انواع مختلف کیک در زمینی به مساحت 2.5 هکتار احداث شده است که شامل سالن تولید و بسته بندی، انبار و آزمایشگاههای مختلف است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه از بخش های مختلف رنگ کاری، طراحی و ساخت چوب در شرکت مدرن چوب بعنوان تولید کننده انواع دربها و کابینت های ضد سرقت و همچنین چوب پروفیل و MDF در استان بازدید کرد.

جلال زاده همچنین از بخش های مختلف تولید ورق سازی، چاپ و بسته بندی شرکت "آذین کارتن" و کارخانه تولید سرنگ بازدید کرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تولید سرنگ و لوازم سرم در استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید برای تامین مایحتاج خود در این بخش از پتانسیل، ظرفیت و تولید استان بیشتر استفاده کند.

آشنایی با مسائل و مشکلات واحد های صنعتی و روند تولید و صادرات واحدهای تولیدی، ایجاد زمینه لازم برای اشتغال پایدار در آذربایجان غربی با حمایت از واحد های تولیدی از اهداف سلسله بازدیدهای استاندار آذربایجان غربی از شهرکهای صنعتی است.