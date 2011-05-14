کاهش موجودی پرونده شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا مسعودی فر ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در سال 89 را مثبت ارزیابی کرد.
به گفته، مسعودی فر 356 فقره پرونده نسبت به آمار سال قبل شوراهای حل اختلاف استان علاوه بر پرونده های ارجاع شده کاهش یافته است.
وی نسبت پرونده های مختومه به وارده سال 89 را 95.96 درصد و نسبت پرونده های مصالحه به کل پرونده های مختومه را 26.84 درصد و نسبت پرونده های مصالحه به پرونده های مختومه قابل مصالحه را 42.88 درصد و متوسط مختومه هر واحد را 483.52 فقره اعلام کرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان موجودی اول سال 89 شوراهای حل اختلاف را 250 هزار و 309 فقره و موجودی آخر سال را 24 هزار و 953 فقره اعلام کرد که حاکی از کاهش موجودی پرونده در پایان را دارد.
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