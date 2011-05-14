نمایشگاه عکس "نگاه دوم " در گالری حوزه هنری گیلان گشایش یافت

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان گفت: در این نمایشگاه عکس های با موضوعاتی از قبیل مستند اجتماعی، طبیعت، حرکت نور، فرم و غیره در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

مهدیه دلشاد خاطرنشان کرد: علاقمندان برای بازدید می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 16 تا 20 به گالری حوزه هنری گیلان واقع در خیابان بیستون، روبروی سه راه معلم ، بن بست زارع مراجعه کنند.

"علیرضا جلیلی" متولد 1347 رشت است که برگزاری چهار دوره نمایشگاه عکس انفرادی در گیلان و چهار دوره نمایشگاه عکس گروهی با عنوان سرزمین سبز و شرکت در مسابقات عکس یونسکو از سوابق هنری وی محسوب می شود.

همچنین "هومن فاخته" نیز در سال 1369 در رشت به دنیا آمد و رتبه اول جشنواره عکس های موبایلی در سال 1387 را به خود اختصاص داد و در انجمن سینمای جوانان دفتر رشت نیز فعالیت دارد.