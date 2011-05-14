شمیرانات مقام اول پیشرفت پروژه های عمرانی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، محمد لاریجانی عصر شنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان شمیرانات افزود: کسب مقام اول پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان شمیرانات در استان تهران و کسب مقام دوم در دو استان تهران والبرز از نشانه های زحمات شبانه روزی مسئولان این منطقه است.

وی اعلام کرد: تدابیر مدیران در امور جاری به ویژه در پیشرفت فعالیت های عمرانی شهرستان یکی از نیازهای اساسی مدیریتی در شمیرانات است.

رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان شمیرانات ادامه داد: مدیران این شهرستان باید خود را در تمامی پروژه های عمرانی شهرستان شمیرانات به طور مستقیم وغیر مستقیم دخیل بدانند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید در صورت نیاز، به یکدیگر کمک و همیاری نمایند و تعامل را در همکاری با یکدیگر مد نظر قرار دهند تا امور عمرانی با سرعت قابل توجهی به حرکت رو به جلوی خود پیش رود.

احداث ناحیه صنعتی در شمیرانات در حال بررسی است

لاریجانی در این جلسه به احداث ناحیه صنعتی جهت اشتغال زایی و ایجاد مسکن مهر در شهرستان شمیرانات اشاره کرد و افزود: این دو امر پس از تأیید وزرای مربوطه در حال بررسی برای عملی شدن می باشد.

وی اظهار داشت: مدیران در صورت تأمین امکانات و صدور مجوزهای کارهای عمرانی برای خانواده های شهدا، جانبازان وایثارگران، به این امر توجه ویژه ای کنند تا بتوان به مقدار اندکی قدردان جان فشانی های آنان بود.

فرماندار شهرستان شمیرانات در این جلسه از مدیران ثبت اسناد واملاک، دامپزشکی، ثبت احوال، کار، راه وترابری، منابع طبیعی، فرهنگ وارشاد، هلال احمر و محیط زیست به جهت جذب 100 درصد اعتبارات پروژه های عمرانی تقدیر کرد.

شایان ذکر است انجام پروژه های عمرانی در شهرستان شمیرانات به دلیل آب وهوای ویژه این منطقه نسبت به دیگر نقاط استان تهران، درمحدودیت زمانی قابل توجهی قرار دارد.