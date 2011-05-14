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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

تحولات عمان /

حمله نیروهای سلطان به معترضان / صدها نفر بازداشت شدند

حمله نیروهای سلطان به معترضان / صدها نفر بازداشت شدند

نیروهای امنیتی عمان با حمله به تحصن کنندگان در شهر صلاله و تیراندازی هوایی، صدها نفر را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القناة، شاهدان عینی در شهر صلاله گزارش دادند نیروهای امنیتی عمان با یورش به معترضان در این شهر و تیراندازی هوایی تحصن آنها در مقابل دفتر استانداری را درهم شکستند.

شاهدان مذکور بیان کردند نیروهای امنیتی پس از جمع کردن خیمه های برپا شده مخالفان در شهر صلاله صدها نفر را بازداشت کردند، اما این یورش تلفاتی در برنداشته است.

از سوی دیگر یکی از فعالان سیاسی در شهر صلاله که نامش را فاش نکرد، گفت : نیروهای امنیتی تلاش می کنند مخالفتها را سرکوب کنند .

در مسقط پایتخت عمان نیروهای امنیتی خیمه های برپا شده در برابر یک مرکز دولتی را جمع آوری کردند که تحصن کنندگان مقاومتی نکردند.

این درحالی است که بسیاری از معترضان از بی توجهی سلطان قابوس بن سعید به خواسته هایشان ناخرسند هستند.آنها تغییرات را بسیار جزئی و کند می دانند.

شایان ذکر است که سلطان نشین عمان روزانه حدود 800 هزار بشکه نفت خام تولید می کند.این کشور طی ماههای اخیرا شاهد تظاهراتی برای اجرای اصلاحات بوده است که کانون این تحرکات شهر صحار بود.

کد مطلب 1311412

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