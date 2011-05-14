آغاز طرح مدیریت مناطق بیابانی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی با اشاره به اینکه گسترش اراضی بیابانی یکی از معضلات پیش روی جهان است که توجه جدی و عزم راسخ مسئولان را می طلبد، از شناسایی و انجام طرح ها و مطالعات جدید در بخشهایی از نقاط بحرانی بیابانی استان در راستای جلوگیری از تخریب محیط زیست خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرح های مدیریت مناطق بیابانی در مناطق حساس و بحرانی فرسایش بادی به ویژه در اراضی بیابانی شهرستان گراش به وسعت 25 هزار هکتار، افزود: در حال حاضر اعتبار مورد نیاز جهت انجام این طرح مطالعاتی یک هزار و 150 میلیون ریال برآورد شده که در صورت تخصیص اعتبارات ملی بیابانزدایی در سال جاری آغاز خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس از اجرای طرح کانون بحرانی فرسایش بادی در اراضی بیابانی گرمشت خنج، صالح آباد، نیریز و گلکویه زرین دشت در 13 هزار هکتار از این مناطق خبر داد و اظهار داشت: کنترل جابجایی ذرات ماسه و تثبیت شنهای روان از مهمترین اهداف این طرح است.

غلامی در ادامه اجرای طرح مدیریت هرزآب با استفاده از بذرپاشی، کاشت نهال در اراضی بیابانی ، آبیاری و نگهداری از پروژه های نهالکاری در سطح چهار هزار و 220 هکتار از اراضی بیابانی را از دیگر فعالیتهای انجام شده برای مقابله با بیابانزدایی در فارس دانست.

وی تصریح کرد: تشدید پدیده بیابانزدایی و روند توسعه آن باید به طور خاص مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با بیان اینکه استان فارس دارای یک میلیون و 139 هزار هکتار بیابان است، عنوان کرد: اغلب شهرستانهای استان به نوعی در معرض بیابانی شدن هستند به طوریکه امروز بیش از 700 هزار هکتار از اراضی فارس را تهدید و در خطر بیابانی شدن قرار داده است.

غلامی با فاجعه آمیز دانستن روند بیابانی شدن اراضی استان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای مقابله با پدیده بیابانزدایی تلاش کرد.