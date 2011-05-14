وقف سهام در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور اعضای کمیته تخصصی فقهی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و کارشناسان مالی اسلامی سازمان تشکیل شد، بعد از تبیین مسئله توسط کارشناسان، اعضای کمیته فقهی به بحث و بررسی موضوع پرداختند.

براساس این گزارش، به دلیل اهمیت وقف سهام ، جمع بندی آن به جلسه آتی کمیته تخصصی فقهی موکول شد.



وقف در لغت به معنای حبس و منع است. مرحوم دهخدا نیز در لغت‌نامه خود وقف را «ایستادن، نگهداشتن، توقف، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی» معنا می‌کند.



این در حالی است که امام خمینی (ره) در کتاب "تحریر الوسیله" می‌گویند: "الوقف تحبیس العین و تسبیل المنفعه"؛ وقف حبس کردن عین و جاری ساختن منفعت است.

در تعاریف بالا، دو واژه «تحبیس» و «تسبیل» به کار رفته است. منظور از حبس، ممنوع کردن نقل و انتقالات و یا تصرفاتی است که موجب تلف شدن عین شود؛ زیرا مقصود، انتفاع همیشگی از وقف است.

با توجه به اینکه استفاده از موقوفه همیشگی است، باید ارزش موقوفه در طول زمان حفظ شود. نگهداشتن عین در صورتی که بدون استفاده شود، دیگر نیت واقف را برآورده نمی‌سازد.

حبس کردن عین باید معطوف به حفظ ارزش باشد،منظور از تسبیل این است که منافع موقوفه در جهت نیات واقف برای موقوف علیهم جاری شود. همچین اطلاعات تکمیلی در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز بعداز تصویب ساختار آن در کمیته تخصصی فقهی منتشر خواهد شد.