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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

در البرز صورت می گیرد؛

رونمایی سه کتاب دفاع مقدس به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد

رونمایی سه کتاب دفاع مقدس به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد

کرج - خبرگزاری مهر: رونمایی سه کتاب با موضوعات دفاع مقدس به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد و فتح خرمشهر در استان البرز انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل اداره حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز با اعلام خبر فوق از رونمایی سه کتاب با عنوانهای "سمفونی برف و سنگ و سکوت"، "ظهر آبی حنظله" و "پشت خاکریز" در استان البرز به مناسبت فرارسیدن سوم خردادماه خبر داد.

 نادر ادیبی ادامه داد: روز فتح خرمشهر یک سند افتخار ملی است که مربوط به هیچ دسته وحزب سیاسی نیست و همه مردم ایران در این افتخار و سر بلندی شریک هستند.

وی عنوان کرد: بر همه ما مسئولان واجب است که همراه مردم خوب و خونگرم در خصوص گرامیداشت این روز اقدام کنیم.

این مسئول عنوان کرد: برنامه های متعددی برای ایام پرشکوه سوم خرداد در استان البرز تدارک دیده ایم که برپایی نمایشگاه های مختلف هنری، کتاب و ادوات نظامی در سطح استان و برگزاری جشنواره خاطره نویسی، بخشی از آنها است.

همایش بزرگ یادگاران و پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار می شود 

وی خاطرنشان کرد: همایش بزرگ یادگاران و پیشکسوتان دفاع مقدس، مسابقه پیامک، داستانک و نقد کتاب و برگزاری میزگرد تحلیل نبرد و بررسی عملیات بیت المقدس از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

ادیبی اضافه کرد: برگزاری میزگردهای رادیویی و تلویزیونی و گلباران مزار شهدا و بازدید از خانواده معظم شهدا نیز به عنوان بخش دیگر برنامه ها دنبال می شود.

وی یادآور شد: در خصوص سایر برنامه های احتمالی نیز در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.

این مسئول افزود: رسالت سنگین ما مسئولان، انتقال فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت به نسل کنونی است که امیدواریم این وظیفه سنگین را به نحو مطلوبی به انجام رسانیم.

کد مطلب 1311416

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