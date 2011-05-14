رشته "اکوتوریسم" در دانشگاه هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، احمد نوحه گر با اشاره به مزیتهای گسترده طبیعت گردی در استان هرمزگان، اظهارداشت: برنامه ریزی برای راه اندازی رشته اکوتوریسم براساس پتانسیلهای استان هرمزگان تعریف شده است.

وی در ادامه با تاکید براینکه دانشگاه ها ملزم به رعایت سند توسعه آموزش عالی استان هستند، افزود: به دلیل گستردگی سواحل خلیج فارس و براساس نیازهای استان هرمزگان رشته های کارشناسی ارشد مجوز راه اندازی رشته "برنامه ریزی و سیاست گذاری مطالعات منطقه ای" نیز گرفته شده که از مهرماه امسال دراین رشته نیز پذیرش دانشجو خواهد شد.

رئیس دانشگاه هرمزگان در همین رابطه اضافه کرد: برای راه اندازی این رشته فقط دو دانشگاه مجوز راه اندازی آن را گرفته اند که دانشگاه هرمزگان یکی از این دو دانشگاه است.

نوحه گر گفت: در بخش مزیتهای سواحل و دریا، در رشته های "علوم دریایی و اقیانوسی" با گرایش "زیست دریا"، "سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی"، "مخاطرات محیطی" و همچنین رشته "مهندسی منابع طبیعی" با گرایش "بیابان زدایی" در مقطع کارشناسی ارشد برای مهرماه 90 دانشجو پذیرش خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رشته های دکترا برای اولین بار دراین دانشگاه دایر خواهد شد، افزود: رشته دکترای شیلات گرایش بوم شناسی و تکثیر و پرورش آبزیان ،علوم مهندسی آبخیزداری از رشته هایی است که ازمهرماه امسال دانشجو پذیرش می شود.

رئیس دانشگاه هرمزگان در بخش راه اندازی رشته های کارشناسی نیز گفت: رشته های شیمی محض و کاربردی، علوم کامپیوتر، صنایع دستی، مهندسی کشاورزی با گرایش زراعت و آب نیز امسال به مجموع رشته های کارشناسی افزوده می شود.

نوحه گر در ادامه مجموع رشته های دکترا دراین دانشگاه را شامل چهار رشته عنوان و خاطرنشان کرد: درمقطع کارشناسی ارشد هم اکنون 22 رشته موجود است که با افزایش 17 رشته در مجموع رشته های کارشناسی ارشد به 39 رشته افزایش می یابد.

رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: با افزایش رشته های جدید مقطع کارشناسی ارشد، امسال 250 دانشجوی کارشناسی ارشد به مجموع دانشجویان این دانشگاه افزوده خواهد شد.

وی در بحث پذیرش دانشجو در مقطع دکترا نیز گفت: حداکثر دانشجویانی که دراین مقطع جذب می شوند شامل 30 نفر خواهند بود.