ایام نمایشگاه زمان عرضه تفکرات مختلف است

محمدعلی علی دوست نماینده بنیاد پژوهش‌های انتشارات آستان قدس رضوی در حاشیه آخرین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ممکن است بشود ظاهر و جمعیت زیادی که به نمایشگاه می آید، را مطرح کرد، اما در کل این فضا، فضای نمایشگاه نیست. کسی که به این جا می آید می خواهد کتاب ببیند. چشم و ذهن، دو عامل مهم در بازدید نمایشگاهی است. چشم می بیند. اگر فرد تصمیم به خرید گرفت آن گاه دست در جیب خود خواهد کرد.

وی افزود: اما در این فضای بسته و گرم فرد دیگر جایی برای فکر کردن نخواهد داشت. وجود ناشران آموزشی و بازار کنکور اگرچه دانش آموزان ما واقعا در این مدت کوتاه مانده به کنکور نمی دانند چی می خواهند، فضای ناشران عمومی و تخصصی و افرادی را که به دنبال فکر و اندیشه هستند، به شدت تنگ کرده است. هر سال هم تعداد ناشران بیشتر می شود و فضای نمایشگاه کوچکتر.

این کارشناس ادامه داد: انتشارات آستان قدس به دلیل کمبود جا و مکان مجبور شد با وجود حدود 4000 عنوان با 1200 عنوان به نمایشگاه بیاید. بنابراین مجبور به گلچین کردن عنوان‌ها شدیم. انتشارات آستان قدس موسسات پژوهشی مختلفی دارد که به همه آنها باهم حدود 80 متر غرفه اختصاص یافت.

علی دوست گفت: نکته ای که درباره غرفه آستان قدس در نمایشگاه می توان گفت، استفاده از دوستانی است که به جای کتابفروش بودن، کتابشناس بودند و مراجعه کنندگان را به خوبی راهنمایی کردند. امتیاز دیگر این غرفه این بود که به جای داشتن پیشخوان، حالت کتابخانه ای داشت و راهنماها به همراه مخاطبان قدم زده و به راهنمایی شان می پرداختند.

وی افزود: من نمایشگاه کتاب تهران را جشنواره فکر ناشران می نامم. این 10 روز، زمان عرضه و تعامل اندیشه و تفکرات مختلف است که عوامل مختلف بیرونی نباید مزاحم این تعامل شود.