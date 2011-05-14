برگزاری جشنواره فرهنگی هنری و ورزشی عشایر کشور در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرتیب یوسف شاکری بعد از ظهر شنبه در نشست خبری افزود: این جشنواره از بیست وهشتم ماه جاری و به مدت دو روز در کانون بسیج جوانان و ائللرباغی برگزار می شود .

وی اظهار کرد: در کنار این جشنواره نمایشگاهی به همین منظور برگزار می شود که دو غرفه در اختیار هر استان قرار داده شده که زندگی عشایری در آن استان به نمایش گذاشته شود .

شاکری هدف از برگزاری این جشنواره را تجلیل از نخبگان عشایری، توسعه و تعمیق ارزشها و ارتقا آگاهی مردم نسبت به عشایر ایران اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: در این جشنواره مسابقاتی از جمله قرآن، اذان، اسب سواری، سنگ پرانی، طناب کشی و تیراندازی نیز بین هفت استان شرکت کننده برگزار خواهد شد .

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی همچنین از ایجاد نمایشگاههای محلی برای عرضه توانمندیها و صنایع تولیدی عشایر در حاشیه این جشنواره خبرداد و اظهارداشت: باید فرهنگ عشایری برای فرزندان و جوانان انتقال یابد تا ابد از مرزهای کشور و نظام جمهوری اسلامی حراست کنند .

وی ادامه داد: عشایر ما همیشه وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و آرمانهای امام خمینی (ره) و تبعیت از ولی امر مسلمین نشان داده اند و در این رابطه هیچ تردیدی وجود ندارد .

شاکری یادآورشد: عشایر ما در حساسترین زمان انقلاب از مرزهای نظام جمهوری اسلامی حراست کرده و پا در رکاب و در کنار رزمندگان اسلامی در خنثی کردن تمام فتنه های دشمنان حضوری فعال داشتند .