برگزاری جشنواره فرهنگی هنری و ورزشی عشایر کشور در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرتیب یوسف شاکری بعد از ظهر شنبه در نشست خبری افزود: این جشنواره از بیست وهشتم ماه جاری و به مدت دو روز در کانون بسیج جوانان و ائللرباغی برگزار می شود.
وی اظهار کرد: در کنار این جشنواره نمایشگاهی به همین منظور برگزار می شود که دو غرفه در اختیار هر استان قرار داده شده که زندگی عشایری در آن استان به نمایش گذاشته شود.
شاکری هدف از برگزاری این جشنواره را تجلیل از نخبگان عشایری، توسعه و تعمیق ارزشها و ارتقا آگاهی مردم نسبت به عشایر ایران اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: در این جشنواره مسابقاتی از جمله قرآن، اذان، اسب سواری، سنگ پرانی، طناب کشی و تیراندازی نیز بین هفت استان شرکت کننده برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی همچنین از ایجاد نمایشگاههای محلی برای عرضه توانمندیها و صنایع تولیدی عشایر در حاشیه این جشنواره خبرداد و اظهارداشت: باید فرهنگ عشایری برای فرزندان و جوانان انتقال یابد تا ابد از مرزهای کشور و نظام جمهوری اسلامی حراست کنند.
وی ادامه داد: عشایر ما همیشه وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و آرمانهای امام خمینی (ره) و تبعیت از ولی امر مسلمین نشان داده اند و در این رابطه هیچ تردیدی وجود ندارد.
شاکری یادآورشد: عشایر ما در حساسترین زمان انقلاب از مرزهای نظام جمهوری اسلامی حراست کرده و پا در رکاب و در کنار رزمندگان اسلامی در خنثی کردن تمام فتنه های دشمنان حضوری فعال داشتند.
اولین جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی عشایر کشور در استان چهارمحال بختیاری برگزار شده بود.
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