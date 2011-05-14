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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

15 خانه فرهنگ دیجیتال در گلستان دایر می شود

15 خانه فرهنگ دیجیتال در گلستان دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: بر اساس مصوبه سفر سوم هیئت دولت، 15 خانه فرهنگ دیجیتال در استان دایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرعلی اخلی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: اولین خانه فرهنگ دیجیتال استان در گنبد کاووس دایر خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی این مرکز 50 میلیون تومان هزینه شده است.

وی اذعان داشت: از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری دایر کردن 15 خانه فرهنگ دیجیتال بوده است و 25 مرکز رشد دیجیتال نیز از محل اعتبارات پروژه های سفر  در مساجد و کانونهای مساجد ایجاد خواهد شد.

اخلی ادامه داد:با ایجاد این مراکز رشد دیجیتال دسترسی عامه مردم به منابع علمی و اخبار  ساده تر خواهد شد و بر نخبه پروری نیز تاکید بیشتری خواهد شد.

وی ادامه داد: در سفرهای مختلف پروژه هایی که برای استان مصوب شداز نظر مقدار و اعتبار قابل توجه بوده اند که بخشی از انها عملیاتی و بخشی دیگر در حال آغاز بکار است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت:: کل اعتبار آن بالغ بر 200 میلیون تومان می شود.

کد مطلب 1311422

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