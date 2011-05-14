15 خانه فرهنگ دیجیتال در گلستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرعلی اخلی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: اولین خانه فرهنگ دیجیتال استان در گنبد کاووس دایر خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی این مرکز 50 میلیون تومان هزینه شده است.

وی اذعان داشت: از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری دایر کردن 15 خانه فرهنگ دیجیتال بوده است و 25 مرکز رشد دیجیتال نیز از محل اعتبارات پروژه های سفر در مساجد و کانونهای مساجد ایجاد خواهد شد.

اخلی ادامه داد:با ایجاد این مراکز رشد دیجیتال دسترسی عامه مردم به منابع علمی و اخبار ساده تر خواهد شد و بر نخبه پروری نیز تاکید بیشتری خواهد شد.

وی ادامه داد: در سفرهای مختلف پروژه هایی که برای استان مصوب شداز نظر مقدار و اعتبار قابل توجه بوده اند که بخشی از انها عملیاتی و بخشی دیگر در حال آغاز بکار است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت:: کل اعتبار آن بالغ بر 200 میلیون تومان می شود.