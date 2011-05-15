به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به زودی پروانه نمایش خود را دریافت می‌کند و پس از انجام برنامه تبیلغیاتی توسط هدایت فیلم در برنامه سوم و یا چهارم اکران امسال روی پرده می‌رود. فیلم "شش نفر زیرباران" ساخته علی عطشانی که پخش آن برعهده هدایت فیلم است، هم پس از گرفتن پروانه نمایش در اولین فرصت اکران عمومی می‌شود.

"شیش و بش" یک کمدی موقعیت است که براساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گلزار و بازنویسی پیمان قاسم‌خانی و خشایار الوند به عنوان نخستین فیلم سینمایی بهمن گودرزی ساخته شد.

محمدرضا گلزار و رضا رشید‌پور در نمایی از "شش نفر زیر باران"



محمدرضا گلزار، امین حیایی، آنا نعمتی، بیتا فرهی، میرطاهر مظلومی، شهنام شهابی، تانیاجوهری و رضا رشیدپور بازیگران اصلی "شیش و بش" هستند. مرتضی شایسته تهیه‌کننده فیلم است.

در فیلم "شش نفر زیر باران" امیر حسین آرمان، آنا نعمتی، آتیلا پسیانی، نیکی کریمی، سارا خوئینی‌ها، فرزاد حسنی، رضا رشیدپور و... بازی می‌کنند. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.