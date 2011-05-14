طرح جامع گردشگری طالقان در اسرع وقت ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بهزادی با درخواست این موضوع از معاون میراث‌ فرهنگی کشور در سفر به شهرستان طالقان افزود: بیش از 200 اثر تاریخی و طبیعی در این شهرستان وجود دارد که مناظر طبیعی، آبشارها، قله ها، بقاع متبرکه و منزل آیت‌الله طالقانی از جمله آنها است.

وی ادامه داد: شهرستان طالقان نیازمند طرح جامع گردشگری است و باید زمینه های لازم برای ارائه هرچه سریعتر این طرح فراهم شود.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر حجم انبوهی از گردشگران تهران، قزوین و البرز تعطیلات خود را در شهرستان طالقان سپری می‌کنند که این امر بر اهمیت امر گردشگری در طالقان می افزاید.

زیرساختهای موجود در منطقه، ظرفیت پذیرش این حجم مسافر را ندارد

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که زیرساختهای موجود در منطقه، ظرفیت پذیرش این حجم مسافر را ندارد و این زیرساختها از نظر کمی و کیفی باید گسترش یابد.

بهزادی خاطرنشان کرد: شش ماه از ارتقای بخش طالقان به شهرستان می گذرد و این منطقه هم اکنون چهارمین شهرستان استان البرز محسوب می شود.

وی گفت: این شهرستان با دو استان مازندران و قزوین هم مرز است ضمن اینکه هزار و 600 کیلومتر مربع وسعت دارد ضمن اینکه این شهرستان 83 روستا دارد که سه روستای آن خالی از سکنه است.

نداشتن حصارکشی در بخشهایی از حاشیه سد

شهردار طالقان از سد طالقان به عنوان یکی دیگر از جاذبه های گردشگری این منطقه نام برد و افزود: 17 کیلومتر از حاشیه این سد قابل دسترسی است که به دلیل نداشتن حصارکشی متاسفانه در سالهای گذشته شاهد کشته شدن 24 نفر در این مکان بوده ایم.

وی یادآور شد: البته در سالهای اخیر با همکاری سازمان میراث ‌فرهنگی کشور سه استراحتگاه در این شهرستان راه‌اندازی شده و یک توفقگاه نیز در حال ساخت است اما این میزان کافی نیست و باید افزایش یابد.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که با تدوین و ابلاغ طرح جامع گردشگری طالقان بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.