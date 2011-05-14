به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه مس کرمان، در این تماس تلفنی کارلوس کی‌روش ضمن تمجید از بازی تیم فوتبال مس کرمان، عملکرد تیمی و تاکتیکی این تیم را مثبت ارزیابی کرد و نارنجی پوشان کرمانی را در کنار تیم ذوب آهن اصفهان، به عنوان یکی از دو لیگ برتری دانست که فوتبال خوبی را ارائه می‌کنند.

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین درخصوص بهره گیری از بازیکنان جوان در تیم فوتبال مس کرمان با سرمربی این تیم بحث و تبادل نظر کرد. وی با اطلاعات دقیقی که از بازیکنان در پست‌های مختلف ارائه کرد، نشان داد به دقت بازی تیم‌‌ها را مورد آنالیز قرار داده است.

صمد مرفاوی هم در این گفتگو ضمن تشکر از لطف و توجه سرمربی تیم ملی، قول داد در مسیر تشکیل یک تیم ملی قدرتمند همکاری لازم را با این مربی پرتغالی داشته باشد.