به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در نخستین جلسه ستاد هدفمندی یارانهها در سال جاری در سخنانی اظهار داشت: استان قم با مجموعه تلاشها و تدابیر پیشبینی شده از سوی مدیران و مسئولان اجرایی و نیز همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، اصناف، بازاریان و اقشار مختلف مردم، کارنامه درخشانی در اجرای این طرح عظیم اقتصادی در سال گذشته از خود برجای گذاشت.
وی افزود: استان قم در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال 89 نه تنها با چالش جدی روبرو نبود، بلکه نقطه نظرات و دیدگاههای ارائه شده از سوی دستگاههای اجرایی استان، راهگشای برخی مشکلات و موانع در سطح ملی بود.
طرح هدفمندی یارانهها همچنان از اولویتهای مهم کشور و استان
موسی پور با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانهها همچنان از اولویتهای مهم کشور و استان بشمار میرود، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف جهاد اقتصادی بدون اجرای درست این قانون امکانپذیر نخواهد بود و امروز ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بیش از پیش احساس میشود.
وی همچنین تصریح کرد: باید با جدیت و تلاش مضاعف همه مدیران و دستاندرکاران اجرای قانون هدفمندی یارانهها و با همکاری گسترده مردم و اصناف مختلف، این طرح عظیم اقتصادی که زمینهساز پیشرفت و توسعه پایدار و گسترش عدالت اجتماعی است هرچه بهتر در کشور و در استان قم اجرایی شود.
استاندار قم اصلاح رفتار اقتصادی در بخش تولید و مصرف را شاهکلید موفقیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها عنوان کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی وظیفه دارند به سمت افزایش بهرهوری و کاهش مصرف منابع انرژی در بخشهای مختلف تولیدی گام بردارند.
تاکید بر ضرورت اصلاح شیوهها و نوسازی خطوط تولید
وی بر ضرورت اصلاح شیوهها و نوسازی خطوط تولید در بخشهای مختلف برای تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانهها تأکید کرد و گفت: در بخش کشاورزی یکی از راهکارها برای دستیابی به بهرهوری مناسب و کاهش مصرف منابع انرژی، اصلاح الگوی کشت خواهد بود.
موسی پور خاطر نشان کرد: اداره کل جهاد کشاورزی با توجه به محدودیتهای آبی و خاکی در استان قم باید با برنامهریزی مناسب دربازه زمانی پنج ساله، زمینهای زراعی را به کشت محصولات متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی قم از قبیل کشت باغی و نیز گیاهان دارویی اختصاص دهد.
شیوههای اصلاح الگوی صحیح مصرف در جامعه ترویج و تبلیغ شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف در جامعه از سوی دستگاهها به ویژه صدا و سیما تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود مردم را به استفاده صحیح از منابع انرژی و صرفهجویی در مصرف آب، برق و گاز تشویق و ترغیب نموده و شیوههای اصلاح الگوی صحیح مصرف را ترویج و تبلیغ کنیم.
کنترل بازار در طول سال باید استمرار داشته باشد
استاندار قم گفت: در ایام تعطیلات نوروز با افزایش بازرسیها، کنترل خوبی بر بازار و قیمتهای اجناس حاکم بود، اما این بازرسیها باید در طول سال نیز استمرار یافته و تشدید شود و ما در هیچ بخشی نباید شاهد افزایش قیمتها باشیم و بیتردید با متخلفینی که غیر قانونی قیمتها را افزایش دهند برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه جلسات شورای سیاستگذاری آرد و نان و گندم استان باید به صورت مستمر برگزار شده و مسئولان امر بر وضعیت ارائه نان در استان نظارت ویژهای داشته باشند، اظهار داشت: همه نانواییها باید نان با کیفیت و با قیمت مصوب به همشهریان ارائه دهند.
تاکید بر پرداخت معوقات هزینه انرژی های مصرفی بخش های صنعتی،کشاورزی و اداری
استاندار قم خواستار پرداخت معوقات هزینه آب، برق و گاز مصرفی در بخشهای صنعتی، کشاورزی و اداری شد و گفت: خوشبختانه قیمت برق مصرفی در بخش کشاورزی و جایگاههای CNG کاهش پیدا کرده است، اما باز هم نسخه واحدی برای همه کشور صادر شده و تعرفه مناطق پرباران با تعرفه مناطق کویری یکسان در نظر گرفته شده است که امیدواریم این معضل نیز برطرف شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با بیان اینکه در بخش کشاورزی یکی از راهکارها برای دستیابی به بهرهوری مناسب و کاهش مصرف منابع انرژی، اصلاح الگوی کشت است، گفت: با توجه به محدودیتهای آبی و خاکی در استان قم باید در بازه زمانی پنج ساله، الگوی کشت زمینهای زراعی استان تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در نخستین جلسه ستاد هدفمندی یارانهها در سال جاری در سخنانی اظهار داشت: استان قم با مجموعه تلاشها و تدابیر پیشبینی شده از سوی مدیران و مسئولان اجرایی و نیز همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، اصناف، بازاریان و اقشار مختلف مردم، کارنامه درخشانی در اجرای این طرح عظیم اقتصادی در سال گذشته از خود برجای گذاشت.
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