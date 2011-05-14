به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در نخستین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری در سخنانی اظهار داشت: استان قم با مجموعه تلاش‌ها و تدابیر پیش‌بینی شده از سوی مدیران و مسئولان اجرایی و نیز همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، اصناف، بازاریان و اقشار مختلف مردم، کارنامه درخشانی در اجرای این طرح عظیم اقتصادی در سال گذشته از خود برجای گذاشت.

وی افزود: استان قم در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 نه تنها با چالش جدی روبرو نبود، بلکه نقطه نظرات و دیدگاه‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی استان، راهگشای برخی مشکلات و موانع در سطح ملی بود.



طرح هدفمندی یارانه‌ها همچنان از اولویت‌های مهم کشور و استان



موسی پور با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها همچنان از اولویت‌های مهم کشور و استان بشمار می‌رود، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف جهاد اقتصادی بدون اجرای درست این قانون امکان‌پذیر نخواهد بود و امروز ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.



وی همچنین تصریح کرد: باید با جدیت و تلاش مضاعف همه مدیران و دست‌اندرکاران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با همکاری گسترده مردم و اصناف مختلف، این طرح عظیم اقتصادی که زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار و گسترش عدالت اجتماعی است هرچه بهتر در کشور و در استان قم اجرایی شود.



استاندار قم اصلاح رفتار اقتصادی در بخش تولید و مصرف را شاه‌کلید موفقیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند به سمت افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع انرژی در بخش‌های مختلف تولیدی گام بردارند.



تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه‌ها و نوسازی خطوط تولید



وی بر ضرورت اصلاح شیوه‌ها و نوسازی خطوط تولید در بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد و گفت: در بخش کشاورزی یکی از راهکارها برای دستیابی به بهره‌وری مناسب و کاهش مصرف منابع انرژی، اصلاح الگوی کشت خواهد بود.



موسی پور خاطر نشان کرد: اداره کل جهاد کشاورزی با توجه به محدودیت‌های آبی و خاکی در استان قم باید با برنامه‌ریزی مناسب دربازه زمانی پنج ساله، زمین‌های زراعی را به کشت محصولات متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی قم از قبیل کشت باغی و نیز گیاهان دارویی اختصاص دهد.



شیوه‌های اصلاح الگوی صحیح مصرف در جامعه ترویج و تبلیغ شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف در جامعه از سوی دستگاه‌ها به ویژه صدا و سیما تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود مردم را به استفاده صحیح از منابع انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز تشویق و ترغیب نموده و شیوه‌های اصلاح الگوی صحیح مصرف را ترویج و تبلیغ کنیم.



کنترل بازار در طول سال باید استمرار داشته باشد



استاندار قم گفت: در ایام تعطیلات نوروز با افزایش بازرسی‌ها، کنترل خوبی بر بازار و قیمت‌های اجناس حاکم بود، اما این بازرسی‌ها باید در طول سال نیز استمرار یافته و تشدید شود و ما در هیچ بخشی نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم و بی‌تردید با متخلفینی که غیر قانونی قیمت‌ها را افزایش دهند برخورد خواهد شد.



وی با بیان اینکه جلسات شورای سیاستگذاری آرد و نان و گندم استان باید به صورت مستمر برگزار شده و مسئولان امر بر وضعیت ارائه نان در استان نظارت ویژه‌ای داشته باشند، اظهار داشت: همه نانوایی‌ها باید نان با کیفیت و با قیمت مصوب به همشهریان ارائه دهند.



تاکید بر پرداخت معوقات هزینه انرژی های مصرفی بخش های صنعتی،کشاورزی و اداری



استاندار قم خواستار پرداخت معوقات هزینه آب، برق و گاز مصرفی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و اداری شد و گفت: خوشبختانه قیمت برق مصرفی در بخش کشاورزی و جایگاه‌های CNG کاهش پیدا کرده است، اما باز هم نسخه واحدی برای همه کشور صادر شده و تعرفه مناطق پرباران با تعرفه مناطق کویری یکسان در نظر گرفته شده است که امیدواریم این معضل نیز برطرف شود.