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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

20 هزار کوله بر در شهرهای مرزی کرمانشاه فعالیت می کنند

20 هزار کوله بر در شهرهای مرزی کرمانشاه فعالیت می کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: با فعال شدن بازارچه های مرزی و فعالیت مرزنشینان در شکل کوله بری، حدود 20 هزار نفر از هموطنان شهرستان های مرزی اشتغال مستقیم و همین تعداد نیز اشتغال غیرمستقیم پیدا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور مدیران دستگاه های مرتبط با قاچاق کالا و ارز و فرمانداران شهرستان های مرزی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نقش مهم تجارت مرزی و کوله بری باید بازارچه های مرزی استان بیش از پیش فعال شوند.

وی افزود: در کنار انجام کارهای مربوط به گسترش فعالیت بازارچه های مرزی، باید به شدیدترین شکل ممکن از انجام هر نوع کار و فعالیت مربوط به قاچاق جلوگیری شود زیرا پدیده قاچاق علاوه بر اینکه خلاف مصالح میهن اسلامی است، منجر به فلج شدن چرخه های تولید داخلی کشور می شود.

در این جلسه وضعیت و روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و برنامه های جدید در این راستا مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 1311431

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