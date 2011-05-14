اعلام موافقت 122 کشور با شناسایی فلسطین / شاید ابومازن کناره گیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "صائب عریقات" گفت : اسرائیل باید میان تشکیل دو دولت بر اساس مرزهای 1967 یا ادامه نظام تبعیض نژادی یکی را انتخاب کند.

وی افزود: بهار عربی با امضای توافقنامه آشتی ملی میان گروههای فلسطینی به فلسطین رسیده است.امضای توافقنامه آشتی ملی گامی جسورانه و مهم برای تحقق آزادی و استقلال است.

عریقات تصریح کرد: فلسطینی ها هم اکنون رو به جلو حرکت می کنند و به طوری جدی برای شناسایی دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 به پایتختی بیت المقدس تلاش می کنند.

عضو کمیته اجرایی ساف بیان کرد: تاکنون حدود 122 کشور دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته اند و طبق آخرین رای گیری درباره موضوع فلسطین و توقف شهرک سازی چهارده کشور مخالف شهرک سازی بودند.

احتمال کناره گیری ابومازن

خبر دیگر اینکه "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان اعلام کرد در صورتی که برنامه هایش در زمینه های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و نیز آشتی ملی میان فلسطینی ها و تشکیل دولت مستقل تحقق یابد، قدرت را رها می کند.

وی افزود: اگر همه اهدافم تحقق یابد امسال کنار می روم و خودم را بازنشست خواهم کرد.ما با توجه به نبود پیشرفت عمده در مذاکرات سازش به دنبال شناسایی دولت مستقل در سازمان ملل متحد هستیم.

استقبال از برکناری جرج میچل

"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان ضمن استقبال از برکناری "جرج میچل" فرستاده آمریکا به خاورمیانه و جانشینی "دیوید هیل" معاون وزیرخارجه این کشور به جای آن افزود: ما تا زمانی که آمریکا به پیشبرد مذاکرات سازش متعهد باشد از آن استقبال می کنیم.