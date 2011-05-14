نیاز به 1.1 میلیارد ریال برای دوره های به بافی فرش در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته فرش دستباف آذربایجان غربی برگزاری نمایشگاه های فرش دستباف، پرداخت یارانه به مشارکت کنندگان در نمایشگاه داخلی و خارجی، تالیف، تدوین و چاپ کتاب فرش آذربایجان غربی و برگزاری دوره های آموزش به بافی را از برنامه های امسال حوزه فرش دانست و بر لزوم اختصاص اعتبار اجرای این طرحها تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه تا کنون 38 هزار کارت قالیبافی از طریق اتحادیه های صنفی آذربایجان غربی صادر شده است، بیان داشت: بیشترین تعداد دریافت کنندگان کارت قالیبافی با هشت هزار و 186 نفر در مناطق مختلف شهری و روستایی میاندوآب فعالیت می کنند.

رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از فعالیت 105 هزار بافنده در حوزه فرش دستباف استان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه سازمان فنی و حرفه ای و مرکز ملی فرش ایران به منظور مهیا شدن شرایط قالیبافان جهت بهره مندی از مزایای بیمه تا کنون هفت هزار و 255 نفر به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده است.

نماینده اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این جلسه افزود: طی سال گذشته 11 هزار و 560 نفر جهت بهره مندی از مزایای بیمه به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده بودند که از این تعداد 9 هزار و 879 نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

علی رضازاده در ادامه سخنان خود دارا بودن کارت قالیبافی، گواهی مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای و اشتغال در قالیبافی را از جمله شرایط لازم برای بهره مندی از بیمه قالیبافی عنوان کرد.