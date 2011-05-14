تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با یازدهم جمادیالثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با پانزدهم می سال 2011 میلادی.
- هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 18، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* نفت تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه تختی تهران
* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز، ساعت 18، ورزشگاه یادگام امام (ره) تبریز
* فولاد خوزستان - پاس همدان، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز
* مس کرمان - شاهین بوشهر، ساعت 18، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* صبای قم - صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* استیل آذین تهران - شهرداری تبریز، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی تهران
* پیکان قزوین - راه آهن شهرری، ساعت 18، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین
- مرحله دوم از بیست و ششمین دوره تور بینالمللی دوچرخهسواری آذربایجان امروز در شهر اردبیل و به مسافت 50 کیلومتر برگزار میشود.
- هفته سی و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
* چلسی - نیوکاسل
* آرسنال - آستون ویلا
* بیرمنگام - فولهام
* لیورپول - تاتنهام
* ویگان - وستهام
- هفته سی و هفتم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* فیورنتینا - بولونیا
* باری - لچه
* کاتانیا - رم
* سسنا - برشا
* کیهوو - اودینزه
* پارما - یوونتوس
* سامپدوریا - پالرمو
* ناپولی - اینتر
- هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* آلمریا - مایورکا
* آتلتیک بیلبائو - مالاگا
* آتلتیکو مادرید - هرکولس
* بارسلونا - دپورتیوو لاکرونیا
* ختافه - اوساسونا
* رئال زاراگوزا - اسپانیول
* سویا - رئال سوسیهداد
* اسپورتینگ گیخون - راسینگ سانتاندر
* والنسیا - لوانته
* ویارئال - رئال مادرید
