تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با یازدهم جمادی‌الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با پانزدهم می سال 2011 میلادی.

- هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 18، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* نفت تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه تختی تهران

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز، ساعت 18، ورزشگاه یادگام امام (ره) تبریز

* فولاد خوزستان - پاس همدان، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز

* مس کرمان - شاهین بوشهر، ساعت 18، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* صبای قم - صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* استیل آذین تهران - شهرداری تبریز، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی تهران

* پیکان قزوین - راه آهن شهرری، ساعت 18، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین

- مرحله دوم از بیست و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری آذربایجان امروز در شهر اردبیل و به مسافت 50 کیلومتر برگزار می‌شود.

- هفته سی و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

* چلسی - نیوکاسل

* آرسنال - آستون ویلا

* بیرمنگام - فولهام

* لیورپول - تاتنهام

* ویگان - وستهام

- هفته سی و هفتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* فیورنتینا - بولونیا

* باری - لچه

* کاتانیا - رم

* سسنا - برشا

* کیه‌وو - اودینزه

* پارما - یوونتوس

* سامپدوریا - پالرمو

* ناپولی - اینتر

- هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* آلمریا - مایورکا

* آتلتیک بیلبائو - مالاگا

* آتلتیکو مادرید - هرکولس

* بارسلونا - دپورتیوو لاکرونیا

* ختافه - اوساسونا

* رئال زاراگوزا - اسپانیول

* سویا - رئال سوسیه‌داد

* اسپورتینگ گیخون - راسینگ سانتاندر

* والنسیا - لوانته

* ویارئال - رئال مادرید