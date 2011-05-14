800 میلیون ریال بن در نمایشگاه گل و گیاه مشهد عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمدرضا سلامی ظهر شنبه، در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در راستای گسترش هرچه بیشتر فرهنگ نگهداری گل و گیاه و فضاهای سبز شهری، امسال نیز همانند سال گذشته بن خرید گل در میان مردم و سایر افراد جامعه توزیع می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: بن خرید گل اختصاص یافته در سال گذشته 300 میلیون ریال بود و امسال حدود سه برابر سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با ادارات مختلف، بن گل بین پرسنل شاغل در ادارات سطح شهر مشهد توزیع می شود که در این طرح علاقمندان می توانند با پرداخت مبلغ 10 هزار ریال نسبت به تهیه بن و خرید گل و گیاه تا سقف بیست هزار ریال از مراکز تولید گل و گیاه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد و مراکزی که در محل دهمین نمایشگاه گل و گیاه مشخص گردیده اند، اقدام کنند.

از ارزش بن، توسط خریدار پرداخت می شود و 50 درصد دیگر نیز به عنوان یارانه است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در ادامه افزود: گل ها و گیاهان موجود در نمایشگاه از تخفیف 10 تا 15 درصدی برخوردارند و افرادی که طی روزهای برگزاری نمایشگاه از بن خود استفاده می کنند، گل و گیاه مورد نظر خود را با 65 درصد تخفیف تهیه خواهند کرد.