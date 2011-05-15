عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مرکز ملی فرش ایران با همکاری سفیر و رایزنان بازرگانی، هیئتی متشکل از صادرکنندگان فرش دستباف را به منظور مذاکرات تجاری و بازدید به چند شهر در کشور چین اعزام می کند که صادرکنندگان استان مرکزی در این هیئت هستند.

وی با بیان اینکه این تجار از تاریخ سی خرداد ماه تا هفت تیر سال جاری به مدت 9 روز اعزام می شوند گفت: کشور چین ظرفیت بسیار مناسبی برای صادرات فرش دستباف ایران را داراست و توجه به این بازار ضروری است.

صدیقی گفت: مرکز ملی فرش ایران به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی برای هر نفر مبلغ 10 میلیون ریال یارانه بلاعوض پرداخت می نماید.