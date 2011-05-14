سیدمحمد ابوطالبی مدیر بازرگانی موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در آخرین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه کتاب امسال را می توان از دو جهت ارزیابی کرد؛ اول از منظر جمعیتی که به نمایشگاه آمدند و دوم مراجعه به غرفه ها و میزان فروششان.

وی افزود: از نظر جمعیت و مراجعه به غرفه، 10 تا 20 درصد افزایش را شاهد بودیم. میزان فروش نیز نسبت به سال گذشته 30 تا 40 درصد رشد داشته است. به هر حال با توجه به شرایط و گستردگی فعالیت ناشران، مشخص است که نمایشگاه در حال گسترش است. شرایطی که امسال بر نمایشگاه حاکم بود نشان دهنده این است که برنامه ریزی مسئولین اجرایی نسبت به سال های پیش بهتر شده است.

ابوطالبی با اشاره به مشکلات موجود در نمایشگاه گفت: ایرادات و نقضان ها به عهده مسئولان اجرایی نیست. بلکه به این علت است که فضای مصلی اصولا برای نمایشگاه تعریف نشده است. به دلیل عدم همگونی مکان و کاربردی که از آن می شود، این مشکلات به وجود می آید. یکی از فعالیت های خوبی که هر سال انجام می شود، برپایی غرفه مخصوص به حضرت زهرا (س) است.

مدیر بازرگانی موسسه چاپ و نشر عروج ادامه داد: فکر می کنم نمایشگاه کتاب تهران از جهت تعداد ناشران و مراجعه کنندگان پربازدیدترین نمایشگاه کتاب جهان باشد، اما مشکلی که این میان وجود دارد عدم تناسب مصلی با یک محیط نمایشگاهی است. باید مکان خاصی با تسهیلات نمایشگاهی برای این کار در نظر گرفته شود. به همین دلیل است که امسال در زمینه پارکینگ ها و سرویس های نمایشگاه تغییراتی را شاهد بودیم.

وی گفت: امسال استقبال بسیار خوب بود. نکته ویژه استقبال زیاد جوانان از کتاب های امام خمینی (ره) بود. چاپ اول کتاب " اقلیم خاطرات" شامل خاطرات فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی(ره) در سه روز اول به اتمام رسید. پرفروش ترین عنوان غرفه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نیز کتاب چهل حدیث بود. به علاوه 10 عنوان پرفروش غرفه همگی از کتاب‌هایی بودند که به قلم بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران نوشته شده اند.