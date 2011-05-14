اوقاف مازندران رتبه برتر ادارات کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف اله سهرابی افزود: این اداره با برنامه ریزی های دقیقی که در پیشبرد امورات داشته و جهت تحقق اجرای برنامه سال 89 بعنوان استان برتر در سطح کشور معرفی شد.



سهرابی از دلایل موفقیت این اداره کل را اولویت بندی و برنامه ریزی و همت کارکنان اوقاف وامور خیریه مازندران در تمام بخش ها توصیف کرد و افزود: ازاولویت های برنامه سال 89 اجرای پروژه های عمرانی در بقاع متبرکه بوده که دفتر فنی این اداره کل در سال 89، با توجه به حجم پروژه های زیاد و ضروری بودن اجرای پروژه ها در سطح استان توانست برنامه را تا90 درصد محقق و تعداد 130 پروژه عمرانی به مساحت سه هزار متر مربع و تعداد 25 پروژه طرح جامع را به اجراء در آورد.



وی گفت: یکی دیگر از اولویت های ویژه برنامه سال 89 ،فراهم نمودن بستر اجرای کامل بانک اطلاعات و آمار موقوفات بود که در این زمینه، سامانه مورد نظر برای تمامی کاربران استان نصب و راه اندازی شد و بسترهای لازم ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات لازم آماده و سامانه مورد نظر بطور کامل آماده بهره برداری است.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران، موفقیت این اداره را اجرای دقیق نیات واقفان دانست که همه ادارات اوقاف استان در این خصوص مقید هستند و درآمدهای موقوفات را دقیقاً برابر نیات واقفان هزینه می کنند.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران افزود: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران افتخار دارد تا میزبان بیشترین امامزاده در سطح کشور را باشد و این افتخار مسئولیت های بزرگی را به دنبال خواهد داشت که بتوانیم این اماکن متبرکه که در حقیقت مکان آرامش است.