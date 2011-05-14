اردبیل قهرمان مسابقات دو و میدانی جوانان ناشنوای کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در این رقابتها 137 ورزشکار در قالب 20 تیم از سراسر کشور در 15 ماده با هم به رقابت پرداختند.

پس از اینکه تیم اردبیل با کسب 91 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، خراسان رضوی و گیلان به ترتیب با 48 و 41 امتیاز دوم و سوم شدند.

همچنین تبریز با 32 و فارس با 25 امتیاز در جایگاه چهارم و پنجم ایستادند.

نائب رئیس هیئت ناشنوایان فارس در این باره گفت: تیم جوانان فارس مدت دو سال است که از تشکیل آن می گذرد و کسب دو مدال طلا و دو برنز و عنوان پنجمی نتیجه بسیار خوبی است و جای تقدیر از ورزشکاران این رشته دارد.

فاطمه زارع مهذبیه افزود: به رغم مشکلات فراوان که این هیئت دارد به سختی توانستیم در چندین ماده دراین مسابقات حضور یابیم و امیدواریم مسولان استان بیش از هر چیز به فکر این قشر محروم و علاقه مند به ورزش باشند.