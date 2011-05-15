منفعت طلبی؛ عامل دوگانگی غرب در برابر انقلابهای عربی

بی توجهی غرب به جنایات آل خلیفه و آل سعود در بحرین و مداخله نظامی غرب در لیبی به بهانه حمایت از غیر نظامیان بیش از پیش سیاست های متناقض و ریاکارانه غرب را به رخ جهانیان می کشاند.

به گفته کارشناسان و تحلیلگران با توجه به سابقه قدیمی حضور استعمار انگلیس در بحرین و استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریکا در این جزیره و وابستگی های اقتصادی متقابل رژیم منامه و کشورهای غربی ، بحرین آنچنان به ساختار امنیتی و اقتصادی غرب به ویژه در منطقه خاورمیانه تنیده شده که امکان اتخاذ رویکردی متوازن و یا حداقل نظیر آنچه در لیبی اتفاق افتاد را عملا برای این بلوک غیر ممکن می سازد.

به این ترتیب سکوت جامعه جهانی به ویژه غرب در برابر کشتارمردم بحرین دلیلی بر آن است که مدعیان حقوق بشر در غرب پول و منافع مالی خود را برتر از مردم و حقوق انسانی آنها می دانند و برای از دست نرفتن منافعشان حقوق این ملت را لگد مال می کنند.

با وجود اینکه انقلابهای عربی برای دموکراسی و برقراری آزادی و در دفاع از شرافت ملتها شکل گرفته است برخی رژیم های مرتجع و همدست غرب در منطقه به ویژه عربستان سعودی سعی می کنند با فرقه گرایی و تروریسم مسیر این انقلابها را تغییر داده و در مسیر مورد نظر خود و اربابان غربی شان سوق دهند و در این راه از هیچ اقدامی حتی پایمال کردن خون انسانهای بی گناه کوتاهی نمی کنند.

به گفته بسیاری تحلیلگران، غرب هر جا که منافعش ایجاب کند خود را حامی مردم انقلابی نشان می دهد و هر جا که این منافع به خطر بیافتد با تمام قوا از رژیمهای دیکتاتوری و وابسته حمایت می کند.

پس می توان گفت آمریکا که این روزها بسیار نگران شکل گرفتن یک حکومت شیعی در بحرین و قوت گرفتن این گروه با دیدگاههای ضد آمریکایی و صهیونیستی در منطقه هستند می خواهند با زور اسلحه و کشتار انسانها به زعم خود دموکراسی وارداتی مد نظر خود و به صلاح منافعشان را در این کشور حکمفرما کنند تا شاید بتوانند شوکی را که به دنبال سقوط متحدان دیکتاتورشان در تونس و مصر به آنها وارد شد را جبران کنند.

. در این میان درباره نگاه منفعت طلبانه غرب به انقلابهای عربی می توان به این مقاله روزنامه الحیات با عنوان " بار دیگر نفت" اشاره کنیم که در آن نوشته شده بود: دموکراسی و آزادی که غربی ها از آن دم می زنند شعار توخالی است.

این روزنامه با اشاره به دخالت نظامی غرب در لیبی به بهانه کمک به مردم این کشور ،نفت را عاملی وسوسه انگیز برای کشورهای غربی دانست.

سابقه غرب در عراق و افغانستان نشان می دهد که مداخله نظامی غرب در لیبی به بهانه دفاع از غیر نظامیان نه به منظور این هدف بلکه برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در بحرین می باشد.

"مرهف جویجاتی" استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه جورج واشنگتن در این باره اظهار داشته است که بحرین به عنوان همپیمان عربستان سعودی میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا نیز هست،به همین خاطر واشنگتن مایل است که برای حفظ منافعش خاندان آل خلیفه بر مسند قدرت باقی بماند.

روزنامه العرب الیوم نیز چندی پیش در مقاله ای نوشت: ما بر این باوریم که حوادث جاری آخرین مرحله تولد کشورهای دموکراتیک و جدید عربی آن هم بدون روسای جمهوری دیکتاتور و مادام العمر است و این را هم باید بدانیم که غرب در صدد بهره برداری از بحرانهای کنونی عربی به نفع منافع خود است.

سیدارت واراداراجان از تحلیلگران و روزنامه نگاران هندی هم اظهار داشته است که عملکرد دوگانه کشورهای غربی در بحرین و لیبی و سکوت آنها در برابر بیرحمی ها و سبعیتهای صورت گرفته از سوی رژیم ها در مقابل مردم بیگناه نشان دهنده تناقض شدید در گفتار و رفتار آنها در سطح جهان است.

وی همچنین گفت: از نظر من این نکته بسیار جالب است که با وجود فشارها و سوالهای متعدد جهانیان از غرب و به ویژه آمریکا در مورد این دوگانگی رفتار، اما این به اصطلاح قدرتمندان هیچ تلاشی برای پاسخ به جهان نمی کنند. گویی بی آبرویی برای آمریکا به یک عادت تبدیل شده است. غرب نه تنها درباره این استاندارد دوگانه به جهان پاسخ نمی دهد، بلکه در مواردی همچون انقلاب های کشورهای عربی و به ویژه بحرین که هر روز در صحنه بین الملل پیش می آید، بازهم این موضع گیری های دوگانه خود را اتخاذ می کنند و به این ترتیب برای مردم بیگناه مشکلاتی را ایجاد می کنند.

به این ترتیب نظام سلطه ، بخصوص آمریکای جنایتکار که این روزها یکی یکی متحدان خود در جهان عرب را از دست می دهد در مقابل بیداری ملتها نه تنها از آنها در جهت تشکیل حکومت مردمی و برپایی دموکراسی حمایت نمی کند بلکه با سیاستی متناقض در تلاش برای حفظ دیکتاتورها در کشورهایی از جمله یمن و بحرین و یا یافتن جایگزین برای آنها در کشورهایی از جمله مصر و تونس است. غافل از اینکه این تلاشها تنها دست و پا زدن در باتلاقی عمیق است که هر چه بیشتر در آن تکاپو کند بیشتر فرو خواهد رفت.

به گفته بسیاری تحلیلگران ملتهای عربی بیدار شده اند و دیگر نمی خواهند تحت سلطه کشورهای غربی باشند و تلاش غرب برای تغییر مسیر دادن تحولات منطقه به نفع علایق خود دیگر نتیجه ای ندارد. چرخش تحولات منطقه به نفع آرمانهای ملتهای آزادیخواه است.

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زکیه شریعتمدار تهرانی