استعدادهای ورزشی لرستان با امکانات محدود در این حوزه همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد رضا ملکشاهی راد در این رابطه اظهار داشت: ستعدادهای خدادادی ورزش لرستان با زیرساختهای موجود ورزش که بسیار اندک می باشد به هیچ وجه همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه ورزش های بومی و محلی مانند کشتی محلی، ورزش باستانی و... از قدیم با فرهنگ مردم لرستان عجین بوده است، تصریح کرد: در این میان در چند سال گذشته علیرغم موفقیت های کسب شده توسط ورزشکاران لرستانی در میادین مختلف زیرساخت های ورزشی لرستان هنوز با استانداردهای کشوری فاصله دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل اصلی عقب ماندگیهای استان در این حوزه را رکود صعنت و عدم حمایت بخش خصوصی و باشگاهداری در استان دانست و ابراز امیدواری کرد که این معضل بزرگ ورزش لرستان با مساعدت بخش خصوصی و احیا کارخانجات صعنتی حل شود.

وی با تاکید بر اینکه استعدادها و داشته های پنهان ورزش لرستان هنوز به طور کامل کشف نشده است، تصریح کرد: باید هیأتها، باشگاهها و تیم های ورزشی نگاه دقیقتری به این مسئله داشته باشند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لرستان استحقاق این را دارد که امکانات و تجهیزات بیشتر ورزشی در آن ایجاد و احداث شود، یادآور شد: اعتقاد دارم استان لرستان ذخایر عظیمی از استعدادهای ورزشی را در خود نهفته دارد که شکوفایی این استعدادهای نیازمند برنامه ریزی است.