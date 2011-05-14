50 پست دیده بانی در ایلام مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام دارای بیش از 640 هزار هکتار جنگل است و نقش مهمی در اکوسیستم زاگرس دارد.

وی بیان داشت: منابع طبیعی استان ایلام در ماه اسفند اقدامات پیشگیرانه خود را برای جلوگیری از آتش در عرصه های جنگلی طی ایام تابستان در استان ایلام آغاز کرده است.

بازدار عنوان کرد: به همین منظور 50 پست دیدبانی در مناطق مهم و بحرانی استان ایلام مستقر شده اند.

وی ادامه داد: 50 کیلومتر خدنق بین مزارع و عرصه های جنلگی استان ایلام به منظور پیشگیری از آتش نیز حفر شده است.

این مسئول یادآور شد: مناطق بحرانی استان ایلام در فصل تابستان که احتمال آتش سوزی در آنها وجود دارد، تحت کنترل است.