سامانه هواشناسی فرودگاهی در فرودگاه خرم آباد نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگاران هزینه خرید سامانه cat1 هواشناسی فرودگاهی برای نصب در فرودگاه خرم آباد را دو میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: سازنده این سامانه یک شرکت اروپایی است و نصب آن نیز با اعتباری حدود دو میلیارد ریال توسط شرکت سازنده در نیمه دوم سال جاری صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه cat1 هواشناسی فرودگاهی شامل سیستم اندازه گیری دید افقی در امتداد باند است، بیان داشت: سامانه فرودگاهی cat1 در راستای افزایش ایمنی پرواز در فرودگاه خرم آباد نصب خواهد شد.

سپهوند یادآور شد: با توجه به اینکه فرودگاه خرم آباد در موقعیت کوهستانی قرار دارد و همچنین همواره در مسیر سیستم های بارشی و توده هواهایی که با گرد و غبار همراه است قرار داده با مساعدت رئیس سازمان هواشناسی کشور و استاندار لرستان موفق به خریداری سامانه فرودگاهی cat1 برای نصب و راه اندازی در فرودگاه خرم آباد شدیم.

وی ادامه داد: سامانه میزان دید افقی را در امتداد باند فرودگاه اندازه گیری و در اختیار برج مراقبت قرار می دهد و همچنین دارای سامانه بادسنجی است که با نصب آن در ابتدا و انتهای باند فرودگاه، سمت و سرعت باد را می سنجد.

سرپرست اداره کل هواشناسی لرستان افزود: به منظور افزایش ضریب ایمنی پروازهای فرودگاه خرم آباد، سامانه دیگری به نام سیلومتر در فرودگاه خرم آباد نصب می شود که کف ابرهای بالای باند فرودگاه و ارتفاع آن را از سطح باند اندازه گیری می کند.