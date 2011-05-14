به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هدف از پنجره واحد، ساده‌سازی جریان‌های اطلاعات بین دولت و سرمایه‌گذاران و داشتن منافع معنی‌دار برای تمامی سرمایه‌گذاران است.

پنجره واحد به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا تمامی امور مربوط به آنها توسط یک مدیریت واحد (مرکز خدمات سرمایه‌گذاری) پی‌گیری شود به طوری که سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی نیاز به مراجعه به سایر دستگاههای اداری و اجرایی استان برای انجام امور سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند.

هدف کلی آن انجام تمامی امور سرمایه‌گذاران همچون ثبت شرکت، اخذ جواز تأسیس، بهره‌برداری، گواهی محیط زیست، ثبت سفارش ماشین‌آلات و تجهیزات، صدور پروانه ورودی گمرک و ... است.

کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تأخیرها، عدم نیاز به پر کردن مکرر فرم‌های تکراری و در نتیجه کاهش هزینه‌ها و زمان مورد استفاده، افزایش کارآیی در فرآیند انجام کار سرمایه‌گذاری، سامان‌دهی کارآمدتر و مؤثرتر منابع و شفافیت زیاد و از بین بردن انحصار اطلاعات از جمله منافع سیستم پنجره واحد برای سرمایه‌گذاران است.

همچنین دستیابی آسان به اطلاعات با هماهنگ‌سازی بهتر بین تمامی متصدیان مربوطه که به درک بهتر در بررسی اطلاعات منجر می شود، اثربخشی مطلوب و به موقع، پردازش سریعتر، پاسخ‌دهی سریعتر، دقیق‌تر بودن اطلاعات، تأخیر کم‌تر در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و افزایش ارائه خدمات مطلوب به مراجعه‌کنندگان به واسطه هماهنگی بهتر بین دستگاههای خدمات و مجوزدهنده‌ی سرمایه‌گذاری، سامان‌دهی مؤثر و کارآمد منابع، کاهش استفاده از منابع انسانی، رعایت مطلوب قوانین و مقررات، کاهش خطای غیرعمدی، امنیت بیشتر، حذف تشریفات زاید اداری، یکپارچگی و شفافیت، کارآمدی و معتبرسازی اطلاعات، کاهش هزینه‌های دولت به واسطه استفاده بهتر از منابع، ارائه بهتر اطلاعات به سرمایه‌گذاران به وسیله‌ی اشتراک بیشتر بین سازمان‌های دولتی و منسجم‌تر شدن دولت از منافع اجرای سیستم پنجره واحد برای دولت است .

بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، بخش خدمات و بازرگانی، بخش گردشگری، بخش امور زیربنایی و زیرساخت‌ها، و بخش عمران و توسعه شهری از جمله بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی هستند که در تدوین برنامه پنجره واحد مد نظر قرار گرفته‌اند.