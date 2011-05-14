  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

بارش باران در لرستان 31 درصد کاهش یافت

بارش باران در لرستان 31 درصد کاهش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان از کاهش 31 درصدی بارندگیها در این استان خبر داد.

نورالدین سپهوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: متوسط بارش استان لرستان از ابتدای سال زراعی جاری در مهر ماه سال گذشته تاکنون بیش از 340 میلی متر بوده است.

وی تصریح کرد: این میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال زراعی سال گذشته 31 درصد و نسبت به دوره آماری بلند مدت 26 درصد کاهش را نشان می دهد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: مطابق آمار به دست آمده بیشترین میزان بارش ها در استان لرستان مربوط به شهرستان دورود با 480 میلی متر و کمترین میزان بارش در استان مربوط به شهرستان الیگودرز با 248 میلی متر بوده است.

سپهوند با اشاره به ورود موج جدید بارشها از امروز - شنبه - در استان، ابراز امیدواری کرد که با استمرار بارندگیها در سال زراعی جاری بخشی از کاهش بارشها در این استان جبران شود.

کد مطلب 1311462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها