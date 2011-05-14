بارش باران در لرستان 31 درصد کاهش یافت

نورالدین سپهوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: متوسط بارش استان لرستان از ابتدای سال زراعی جاری در مهر ماه سال گذشته تاکنون بیش از 340 میلی متر بوده است.

وی تصریح کرد: این میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال زراعی سال گذشته 31 درصد و نسبت به دوره آماری بلند مدت 26 درصد کاهش را نشان می دهد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: مطابق آمار به دست آمده بیشترین میزان بارش ها در استان لرستان مربوط به شهرستان دورود با 480 میلی متر و کمترین میزان بارش در استان مربوط به شهرستان الیگودرز با 248 میلی متر بوده است.

سپهوند با اشاره به ورود موج جدید بارشها از امروز - شنبه - در استان، ابراز امیدواری کرد که با استمرار بارندگیها در سال زراعی جاری بخشی از کاهش بارشها در این استان جبران شود.