اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رقابتهای لیگ دسته دوآقایان با ۴بازی دیگر پیگیری شد و راه یافتگان به دور دوم معرفی شدند.

این مسابقات روز گذشته بین تیم های هیئت تنیس کرمانشاه و هیئت تنیس مازندران- امید به آینده کرمان و هیئت تنیس زنجان- خدمات هوایی خاطرات زاهدان و هیئت تنیس بوشهر-هیئت تنیس ایلام و هیئت تنیس یزد پیگیری شد که در پایان تیمهای هیئت تنیس کرمانشاه، امید به آینده کرمان ،خدمات هوایی خاطرات زاهدان و هیئت تنیس ایلام توانستند با پیروزی بر حریفان خود به دور بعد صعود کنند.

درخشش جوانرود در مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان

تیم مچ اندازی جوانرود قهرمان رقابتهای مچ اندازی استان شد.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشوردر مجموعه ورزشی حضرت امام کرمانشاه برگزار شد.

در پایان این رقابتها، تیم منتخب مچ اندازی جوانرود با مربیگری آقای رشید زیبایی مقام اول این مسابقات را با ورزشکاران ذیل بدست آورد.

مدال طلا : جهانگیر بابایی - جبار حسینی - یاسین برزگر - تحسین احمدی

مدال نقره : یاسر محمد میرزایی - بلال رسولی - امیر رستمی

مدال برنز : فاروق خدادادی

مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشورتا مدتی دیگر به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

داور کرمانشاهی دیدار تیمهای ملی بانوان ایران و اوکراین را سوت زد

یک داور کرمانشاهی دیدار دوستانه تیم های ملی بانوان ایران و اوکراین را قضاوت کرد.

شیوا یاری داوری بین المللی فوتبال کرمانشاه،دیدار دوستانه تیم ملی بانوان ایران و اوکراین را قضاوت کرد.

این دیدار در راستای آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان ایران در استادیوم آرارات تهران برگزار گردید.

این داور شایسته همچنین سال گذشته در مسابقات غرب آسیا و رقابتهای فوتبال حوزه خاورمیانه قضاوتهای خوبی را از خود به نمایش گذاشت.

شیوا یاری هم اکنون جزو لیست داوران بین المللی AFC , FIFAقرار دارد.

دعوت از دو وزنه بردار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی نوجوانان

دو وزنه برداری نوجوان کرمانشاهی به اردوی تیم ملی نوجوانان ایران دعوت شدند.

با اعلام فدراسیون وزنه برداری میلاد رشیدی و عماد باقری دو وزنه بردار نوجوان کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده نفرات دعوت شده می بایست از دوشنبه صبح روز 16خردادماه در اردوی تیم ملی واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران خود را به مربیان معرفی نمایند.