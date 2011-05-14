قوی ترین ابزار غربیها برای القا افکار خود به دیگر ملتها سینماست

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، به همت انجمن اسلامی پیروان ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد مراسم سخنرانی با عنوان بصیرت دانشجویی در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار شد.

بنابر این گزارش در این مراسم حجت الاسلام سید حسن آقا میری محقق و پژوهشگر، تهاجم فرهنگی را تهاجم فکری دانست و اظهار داشت: تهاجم فرهنگی ترویج اندیشه های غلط است که جامعه را به انحراف می کشاند و تمام اندیشه های آن بر اساس روش های غربی است.

وی روش اسلامی و دینی را روشی مناسب برای مبارزه با تهاجم فرهنگی عنوان کرد و افزود: ما باید حقیقت و ماهیت احکام اسلامی را به جهان بشناسانیم و با بصیرت و آگاهی راههای مقابله با توطئه های دشمنان را شناسایی کنیم.

حجت الاسلام آقا میری ادامه داد: تمام تلاش و کوشش کشورهای غربی این است که بر روی فکر و اندیشه جوانان یک کشور تاثیر بگذارند و به تبلیغ فرهنگ خود با روش های گوناگون می پردازند.

وی با بیان اینکه قوی ترین ابزار غربیها برای ارائه افکار و اندیشه های خود به دیگر ملتها سینماست، یادآور شد: جوانان ما باید آگاه باشند بدون بررسی این افکار را نپذیرند.

این محقق و پژوهشگر راهکارهای قرآن کریم را بهترین راهکارها برای سوق دادن جامعه به سوی اهداف متعالی و رهایی از تهاجم فرهنگی دانست و از دانشجویان خواست با پیروی از قرآن و سیره اهل بیت با پدیده تهاجم فرهنگی به مبارزه بپردازند.