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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

بهاروند خبر داد:

3300 نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خرم آباد شرکت کردند

3300 نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خرم آباد شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از حضور بیش از سه هزار و 300 نفر در آزمون کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سیامک بهاروند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خرم آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این آزمون سه هزار و 318 داوطلب باهم به رقابت پرداختند که از این تعداد یک هزار و 298 داوطلب زن و دو هزار و 20 داوطلب مرد بودند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در ان واحد دانشگاهی طی روزهای 22 تا 24 اردیبهشت ماه سالجاری در دو نوبت صبح و عصر در هفت حوزه امتحانی برگزار شد.

کد مطلب 1311469

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