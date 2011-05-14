3300 نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خرم آباد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سیامک بهاروند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خرم آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این آزمون سه هزار و 318 داوطلب باهم به رقابت پرداختند که از این تعداد یک هزار و 298 داوطلب زن و دو هزار و 20 داوطلب مرد بودند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در ان واحد دانشگاهی طی روزهای 22 تا 24 اردیبهشت ماه سالجاری در دو نوبت صبح و عصر در هفت حوزه امتحانی برگزار شد.