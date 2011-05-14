عملیات ساخت کشتیهای جنگی اقیانوس پیما آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سردار احمد وحیدی شنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع خبرنگاران اصفهانی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از قدیمیترین و پرسابقهترین دانشگاههای کشور است، اظهار داشت: این دانشگاه در میان دانشگاههای دیگر نقش مهمی را ایفا میکند و این دانشگاه در کشور زمینه ساز تولید علم در کشور است.
وی افزود: وجود اعضای هیئت علمی پرتوان در این دانشگاه و حجم زیاد دانشجو راه را برای این واحد آموزشی و قدم گذاشتن در مسیر تولید علم و دانش کاربردی باز کرده است.
وی ادامه داد: این دانشگاه نمونه خوبی برای تولید علم به محصول و کاربردی کردن دانش است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه دو بحث به طور جداگانه در وزارت دفاع در ارتباط با حوزه اقیانوسپیما دنبال میشود، تصریح کرد: کشتی های جنگی و ناوشکنهای بزرگ در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
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