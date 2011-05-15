خراسان جنوبی 12 روستای هدف گردشگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در درمیان، محمد رضا رضایی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از فعالان ستاد سفرهای دائمی شهرستان درمیان اظهارداشت: صنعت گردشگری از لحاظ درآمدزایی مقام سوم جذب درآمد را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به آیات و روایات تصریح کرد: توجه به فرهنگ گردشگری و سیر و سفر در زمین یکی از تأکیدات دین مبین اسلام است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 12 روستای تاریخی و منطقه گردشگری در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: در شهرستان درمیان نیز روستای فورگ و منطقه گردشگری قهستان از معروفترین مناطق تاریخی و گردشگری استان به شمار می روند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: خراسان جنوبی با وجود دارا بودن کمترین درصد بیکاری در کشور با کمترین میزان کسب درآمد مواجه است.
رضایی یکی از راهکارهای عملی نهادینه شدن جهاد اقتصادی را توجه به گسترش و احیای تولید صنایع دستی متناسب با فرهنگ و آداب مناطق دانست و ادامه داد: ارتقای شاخصهای گردشگری و توجه به صنایع دستی زمینهساز ارتقای شاخصهای اقتصادی، فرهنگی و امنیت اجتماعی است.
افزایش 600 درصدی مسافران نوروزی شهرستان درمیان
فرماندار درمیان با بیان اینکه در ایام نوروز امسال شهرستان میزبان بیش از شش هزار نفر مسافر نوروزی بوده است، بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 600 درصد رشد داشته است.
رجبعلی براتی تعداد بازدیدکنندگان از مراکز تفریحی و تاریخی شهرستان را پنج هزار و 800 نفر اعلام کرد و افزود: در سال گذشته تنها هزار و 250 نفر از این مراکز دیدن کرده بودند.
وی تشکیل ستاد فرعی، برپایی نمایشگاه عکس، برپایی بازارچه صنایع دستی در قهستان،برپایی سیاه چادر عشایری، ایجاد کمپ اقامتی در شهرهای اسدیه، گزیک و قهستان و ایجاد پستهای هلال احمر و انتظامی در مبادی ورودی و خروجی شهرها را از مهمترین اقدامات و فعالیت کلی ستاد در نوروز 90 برشمرد.
فرماندار درمیان با اشاره به مرزی بودن شهرستان و واقع نبودن آن در مسیر محورهای اصلی استان افزایش مسافرتها را حکایت از ظرفیتهای بالای شهرستان در زمینههای گردشگری و اماکن تاریخی دانست.
وی خواستار توجه بیشتر مسئولان ادارهکل میراث فرهنگی و صنایع دستی به جاذبه های گردشگری شهرستان شد.
براتی با تأکید بر نهایی شدن عملیات اجرای طرح گردشگری قهستان بیان داشت: شهرستان درمیان از لحاظ جاذبههای گردشگری از گستردگی خاص و تنوع فراوان برخوردار است.
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