تلاش ها همواره بر افزایش اختیارات شوراها است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر در نشست اختصاصی بیست و دومین اجلاس مشورتی کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای کلان شهر ها و مراکز استان های کشور در کرمان، از اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی طرح های ارسالی از شورای عالی استان ها خبر داد.

در این نشست باهنر به وجود اصل پیشرفت شوراها به عنوان یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: اعتقاد همه ما بر واگذاری همه امور اداره شهرها به شوراهاست اما واقع قضیه این است که بحث واگذاری اداره امور شهرها به شوراها و اجرای طرح مدیریت واحد شهری باید به صورتی کاملا تدریجی انجام شود.

وی تصریح کرد : تلاش ها همواره بر این بوده که اختیارات شوراها افزایش یابد و یا حداقل اینکه اختیارات این نهاد مردمی کاهش نیابد.

باهنر به بررسی طرح واگذاری مدیریت امور کتابخانه ها به شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود موافقت عده زیادی از نمایندگان با این طرح، بررسی آن از دستور کار مجلس خارج شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به ارائه طرح های مختلفی از سوی شورای عالی استان ها به منظور بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و یاد آور شد: از اواخر کار مجلس هفتم این روند آغاز شده است و هیئت رئیسه مجلس نیز در زمینه بررسی این طرح ها اهتمام کامل دارد.

باهنر همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی اشاره کرد و افزود: با توجه به مقوله مباحث کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراها، توجه به بیانات مقام معظم رهبری در بحث الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی یک مقوله جدی در بحث های این اجلاس است.

در ابتدای این نشست سردار محمد طلایی رئیس مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی - اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان ها به ارائه گزارش درخصوص چگونگی روند تشکیل این اجلاس مشورتی اهداف و دستاوردهای آن پرداخت.

وی همچنین به بیان علل انتخاب موضوعات مطرح شده در اجلاس کرمان پرداخت و گفت: با توجه به ظرفیت هایی که مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان دارد، لازم است شوراها و شهرداری ها در بحث آموزش و کاهش بی سوادی، ارتقای فرهنگ مطالعه و افزایش نظارت شهروندان اهتمام ورزند.

وی همچنین به ضرورت تصویب طرح اجرای مدیریت واحد شهری بعنوان یک تجربه موفق جهانی از سوی مجلس تاکید کرد.

در این نشست رئیس کمیسیون های فرهنگی اجتماعی شوراها نیز به بیان مسائل و مشکلات پیش روی شوراها ، لزوم بررسی طرح مدیریت واحد شهری در مجلس شورای اسلامی و برخی مسائل مطرح شده در خصوص تصویب بعضی لوایح مربوط به شوراها توسط مجلس پرداختند.

گفتنی است رئیس شورای شهر کرمان و شهردار کرمان ضمن همراهی مهندس باهنر در این جلسه حضور داشتند.