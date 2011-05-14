تعیین قیمت ملی برای شیر /سناریوی جدید قیمت شیر غیریارانه

به گزارش خبرنگار مهر دولت در جلسه اخیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در مورد تغییر در چگونگی پرداخت یارانه شیر تصمیم گیری کرد که بر اساس آن قرار بر این شد که علاوه بر توزیع شیر یارانه ای در خردادماه از ابتدای تیرماه یارانه شیر به بخش تولید و دامداران اختصاص یابد که مسئولیت این امر نیز با وزارت جهاد کشاورزی است.

بر این اساس خبرها از جلسات کارشناسی ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر این است که با پرداخت مستقیم یارانه شیر به دامداران یک نرخ واحد برای عرضه شیر به صورت نیمه یارانه ای در نظر گرفته شود که بر این اساس این نرخ عددی میان نرخ شیر یارانه ای یعنی 350 تومان و نرخ آزاد یعنی 850 تومان است. این در حالی است که دولت این تجربه را در فاز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد گندم نیز بکار گرفت و تقریبا سیاست موفقی نیز بوده است به نحوی که قیمت ملی گندم کمتر از قیمت های آزاد و بالاتر از نرخ خرید تضمینی آن به عنوان قیمت ملی گندم از سوی دولت تعیین شد.

در این میان سناریوی دیگر مبنی بر قیمت شیر غیریارانه ای حکایت از آن دارد که ممکن است دولت قیمت شیر را به صورت استانی و منطقه ای تعیین کند.

به گزارش مهر هنوز تصمیم قطعی در مورد این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه ها اتخاذ نشده است. این در حالی است که دولت بابت پرداخت یارانه شیر در سال گذشته 170 میلیارد تومان به تولید کنندگان بدهکار است.