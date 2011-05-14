مبارک صهیونیست مخلصی بود/ فراموش کردن او کار سختی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "جروزالم پست" ادر گزارشی فاش کرد : اسرائیل به خاطر سقوط "حسنی مبارک" عزای عمومی اعلام کرده است.

روزنامه مذکور افزود: بیشتر اسرائیلی ها مبارک را صهیونیست مخلصی می دانستند، زیرا بهترین همپیمان اسرائیل بود که خدمات شایانی انجام داد و طی سالهای طولانی حکومتش بهترین ستون امنیتی برای تل آویو بود.

این روزنامه بیان کرد: رژیم اسرائیل تلاشهای زیادی را برای نگه داشتن مبارک در مسند قدرت انجام داد، اما استمرار انقلاب مردم مصر این تلاشها را با شکست روبرو کرد. اسرائیلی به سختی می توانند مبارک را فراموش کنند و با اوضاع جدید مصر کنار بیایند.

روزنامه فوق نوشت : بیشتر مخالفان حسنی مبارک در داخل و خارج مصر، وی را صهیونیست خطاب می کردند و به شدت از وی انتقاد می کردند این به خاطر ارادتش به اسرائیل بود.

شایان ذکر است که حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر هم اکنون به اتهامات مختلفی از جمله اتهام فروش گاز ارزان به اسرائیل که زیانهای فراوانی را به منافع مصر زده است تحت بازجویی قرار گرفته است.